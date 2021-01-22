На Землю вернули вино, побывавшее в космосе: что сделают с напитком дальше
Изучая космос, земляне порой проводят довольно необычные эксперименты, например, отправляют на орбиту Земли… вино.
Вино космической выдержки стало идеей фирмы Space Cargo Unlimited.
Глава предприятия Николас Гом подчеркнул, что его компания занимается решением проблемы голода на Земле, а космос, скорее всего, сможет решить несколько ключевых вопросов в ближайшем будущем.
Необычное действо запланировано на февраль 2021 года, организаторы уже пригласили на дегустацию знаменитых специалистов в сфере виноделия. Оставшиеся бутылки будут переданы в лабораторию, чтобы выяснить, как космические условия повлияли на структуру вина.
Напомним,