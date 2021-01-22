На Землю вернули вино, побывавшее в космосе: что сделают с напитком дальше

На Землю вернули вино, побывавшее в космосе: что сделают с напитком дальше

Изучая космос, земляне порой проводят довольно необычные эксперименты, например, отправляют на орбиту Земли… вино.

В 2019 году на Международную космическую станцию отправили 12 бутылок вина бордо. Напиток провел в космосе год, после завершения эксперимента бутылки благополучно вернули в Штаты

Вино космической выдержки стало идеей фирмы Space Cargo Unlimited.

Глава предприятия Николас Гом подчеркнул, что его компания занимается решением проблемы голода на Земле, а космос, скорее всего, сможет решить несколько ключевых вопросов в ближайшем будущем.

Бутылки, для транспортировки которых создали специальные чехлы, пока нетронуты, но дегустация напитка обязательно состоится.

Необычное действо запланировано на февраль 2021 года, организаторы уже пригласили на дегустацию знаменитых специалистов в сфере виноделия. Оставшиеся бутылки будут переданы в лабораторию, чтобы выяснить, как космические условия повлияли на структуру вина.

Напомним,