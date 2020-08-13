Косметика своими руками: как сделать рисовую пудру в домашних условиях
13 августа 2020 17:00
Косметика своими руками: как сделать рисовую пудру в домашних условиях
Рисовая пудра – отличное и многофункциональное косметическое средство.
продукт. В этой ситуации на помощь приходит домашняя пудра.
Вам понадобятся:
- белый рис - 500 грамм
- чистая вода
- Промойте три столовые ложки круглого белого риса под проточной водой.
- Чистую стеклянную банку обдайте кипятком, пересыпьте в неё рис и залейте холодной кипячёной водой.
- Затем накройте банку бумажной салфеткой и поставьте в холодильник.
- На протяжении 6–7 дней ежедневно меняйте воду.
- Если вы видите, что рис заплесневел или прокис, придётся повторить процедуру.
- Примерно спустя неделю рис размякнет.
- Снова слейте воду, а рис измельчите в ступке либо блендером.
- Добавьте поллитра воды и хорошо взболтайте.
- Дождитесь, пока крупные частицы осядут.
- Данный молочный раствор процедите через бумажную салфетку.
- Повторите предыдущий пункт ещё 1–2 раза.
- Ваша пудра готова.
Напомним,