Косметика своими руками: как сделать рисовую пудру в домашних условиях

13 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Косметика своими руками: как сделать рисовую пудру в домашних условиях
Косметика своими руками: как сделать рисовую пудру в домашних условиях
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Рисовая пудра – отличное и многофункциональное косметическое средство.

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Однако, часто производители грешат тем, что делают плохой по качеству продукт. В этой ситуации на помощь приходит домашняя пудра. 

Вам понадобятся:

  • белый рис - 500 грамм
  • чистая вода

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Инструкция пошагово: 

  1. Промойте три столовые ложки круглого белого риса под проточной водой.
  2. Чистую стеклянную банку обдайте кипятком, пересыпьте в неё рис и залейте холодной кипячёной водой.
  3. Затем накройте банку бумажной салфеткой и поставьте в холодильник.
  4. На протяжении 6–7 дней ежедневно меняйте воду.
  5. Если вы видите, что рис заплесневел или прокис, придётся повторить процедуру. 
  6. Примерно спустя неделю рис размякнет. 
  7. Снова слейте воду, а рис измельчите в ступке либо блендером.
  8. Добавьте поллитра воды и хорошо взболтайте.
  9. Дождитесь, пока крупные частицы осядут. 
  10. Данный молочный раствор процедите через бумажную салфетку. 
  11. Повторите предыдущий пункт ещё 1–2 раза.
  12. Ваша пудра готова. 

Напомним, 

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