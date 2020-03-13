Все, что вы хотели знать о пудре

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Как выбрать текстуру пудры?

Сегодня самое время рассказать вам о важном ингредиенте для вашего повседневного макияжа , о котором вы обычно забываете.

Спрессованная пудра - популярная пудра среди всех ее представителей. Ее удобнее хранить в сумочке и наносить на кожу. Хотя с ней есть шанс переборщить, так как ее частицы достаточно крупные.

Читайте такжеКак исправить форму бровей: пошаговая инструкция более идеальный вариант, который подходит абсолютно всем вне зависимости от типа кожи. Правда, с ней придется повозиться, поскольку наносится такая пудра обычно специальной кисточкой.

Какой эффект пудры выбрать?

Чтобы замаскировать жирную кожу, вам необходимо воспользоваться пудрой с матовым эффектом. Она так же фиксирует базу и тональную основу, если вы используете ее жирный подвид. В продаже есть как оттеночные пудры, так и полупрозрачные.

Сияющую пудру часто путают с хайлайтером, однако это совсем не так. Ее сияющие частички настолько мелкие, что ее тоже запросто можно использовать как фиксатор макияжа. Если же вы выбрали пудру с более заметными блестками в составе, то использовать ее можно для высветления внутреннего уголка глаза, под бровью и на скулах. Финишную пудру используют как фиксатор для макияжа. Обычно ее используют в профессиональном макияже, поскольку у новичков могут возникнуть с ней трудности.

Какой оттенок пудры выбрать?

Оттеночная пудра скрывает все несовершенства и матирует кожу. Ее главный минус заключается в том, что она может утяжелять макияж и создавать эффект маски на лице.

Прозрачная пудра обычно выглядит более естественно на лице. Но поскольку она не отличается от цвета кожи, то очень часто не может скорректировать цвет лица.

Напомним,