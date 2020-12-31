С чем нельзя смешивать алкоголь: ТОП-3 неподходящих варианта перед Новым годом

31 декабря 2021 10:30 Алла Лысак
С чем нельзя смешивать алкоголь: ТОП-3 неподходящих варианта перед Новым годом
С чем нельзя смешивать алкоголь: ТОП-3 неподходящих варианта перед Новым годом
Unsplash.com

С какими веществами не стоит употреблять спиртные напитки?

Активированный уголь  

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Алкоголь не совместим с активированным углем, хотя многие предпочитают глотать его перед застольем, думая, что так можно отстрочить и уменьшить опьянение. 

Уголь так не работает, алкоголь просто не находится в желудке достаточно долго, чтобы уголь его абсорбировал. Были даже проведены исследования, у добровольцев, съевших активированный уголь перед употреблением спиртного, концентрация этанола в крови не изменилась в сравнении с испытуемыми, которые уголь не принимали. Уголь в этом случае — вещь бесполезная.

Сладости

Сочетание сладкого и алкоголя обеспечит человека быстрым опьянением и ужасным похмельем на следующий день.

Ведь и тортики, и спиртное являются конкурентами в очередь на переработку. Правда, у сладкого есть преимущество, глюкоза для организма важнее, поэтому переработка начнется с нее, а расщепление алкоголя будет отложено.

Сладкая газировка

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Некоторые утверждают, что если смешать виски со сладкой газировкой, например, то опьянение настанет позже. Но врачи так комбинировать напитки не советуют, ведь можно нанести большой вред печени. Из-за высокого содержания сахара в газировке и при одновременном употребление со спиртным жир сразу же откладывается в организме, в том числе в печени (провоцирует жировое перерождение).

Напомним,

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