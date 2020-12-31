С чем нельзя смешивать алкоголь: ТОП-3 неподходящих варианта перед Новым годом

С какими веществами не стоит употреблять спиртные напитки?

Активированный уголь

Алкоголь не совместим с активированным углем , хотя многие предпочитают глотать его перед застольем, думая, что так можно отстрочить и уменьшить опьянение.

Уголь так не работает, алкоголь просто не находится в желудке достаточно долго, чтобы уголь его абсорбировал. Были даже проведены исследования, у добровольцев, съевших активированный уголь перед употреблением спиртного, концентрация этанола в крови не изменилась в сравнении с испытуемыми, которые уголь не принимали. Уголь в этом случае — вещь бесполезная.

Сладости

Сочетание сладкого и алкоголя обеспечит человека быстрым опьянением и ужасным похмельем на следующий день.

Ведь и тортики, и спиртное являются конкурентами в очередь на переработку. Правда, у сладкого есть преимущество, глюкоза для организма важнее, поэтому переработка начнется с нее, а расщепление алкоголя будет отложено.

Сладкая газировка

Некоторые утверждают, что если смешать виски со сладкой газировкой, например, то опьянение настанет позже. Но врачи так комбинировать напитки не советуют, ведь можно нанести большой вред печени. Из-за высокого содержания сахара в газировке и при одновременном употребление со спиртным жир сразу же откладывается в организме, в том числе в печени (провоцирует жировое перерождение).

Напомним,