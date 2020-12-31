С чем нельзя смешивать алкоголь: ТОП-3 неподходящих варианта перед Новым годом
С какими веществами не стоит употреблять спиртные напитки?
Активированный угольактивированным углем, хотя многие предпочитают глотать его перед застольем, думая, что так можно отстрочить и уменьшить опьянение.
Уголь так не работает, алкоголь просто не находится в желудке достаточно долго, чтобы уголь его абсорбировал. Были даже проведены исследования, у добровольцев, съевших активированный уголь перед употреблением спиртного, концентрация этанола в крови не изменилась в сравнении с испытуемыми, которые уголь не принимали. Уголь в этом случае — вещь бесполезная.
Сладости
Сочетание сладкого и алкоголя обеспечит человека быстрым опьянением и ужасным похмельем на следующий день.
Ведь и тортики, и спиртное являются конкурентами в очередь на переработку. Правда, у сладкого есть преимущество, глюкоза для организма важнее, поэтому переработка начнется с нее, а расщепление алкоголя будет отложено.
Сладкая газировка
Напомним,