Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год
Совсем скоро вы отправитесь на праздничную вечеринку, где обилие алкоголя будет пестрить на каждом углу.
Водка
Самый крепкий напиток из всех возможных. Однако, в то же время - наиболее надежный на вечеринках. Дело в том, что водка состоит из чистого спирта, который из-за отсутствия красителей имеет наименьший вред на организм. Так же он не вызовет у вас и похмелья, если вы будете потреблять его правильно: не запивая газировкой и мешая водку с томатным соком и солью.
Джин
Красное вино
Вы сможете избежать похмелья при двух условиях. Первое - вы ограничитесь парой бокалов. Второе - вино должно быть действительно качественным. Так же минимизировать перспективу похмелья может мясо, которое вы съедите до вина.
Напомним,