Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год

Совсем скоро вы отправитесь на праздничную вечеринку, где обилие алкоголя будет пестрить на каждом углу.

Сегодня мы расскажем о проверенных напитках , которые стоит употреблять во время праздника, чтобы на следующий день не страдать от похмелья.

Водка

Самый крепкий напиток из всех возможных. Однако, в то же время - наиболее надежный на вечеринках. Дело в том, что водка состоит из чистого спирта, который из-за отсутствия красителей имеет наименьший вред на организм. Так же он не вызовет у вас и похмелья, если вы будете потреблять его правильно: не запивая газировкой и мешая водку с томатным соком и солью.

Джин

Джин чем-то похож и с водкой. Расслабляющий запах ели в вашем стакане создаст атмосферу праздника и вовсе не вызовет похмелья на утро. Важно: мешайте джин исключительно с тоником и добавляйте огурец либо лайм. Такое сочетание позволит напитку держать вас бодрячком до конца вечеринки и даст заряд энергии на следующий день.

Красное вино

Вы сможете избежать похмелья при двух условиях. Первое - вы ограничитесь парой бокалов. Второе - вино должно быть действительно качественным. Так же минимизировать перспективу похмелья может мясо, которое вы съедите до вина.

Напомним,