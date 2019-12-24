Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год

24 декабря 2019 15:30 Антонина Старовойт
Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год
Ночь без похмелья: ТОП-3 напитка, которые можно пить в Новый год
pixabay.com

Совсем скоро вы отправитесь на праздничную вечеринку, где обилие алкоголя будет пестрить на каждом углу.

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Сегодня мы расскажем о проверенных напитках, которые стоит употреблять во время праздника, чтобы на следующий день не страдать от похмелья. 

Водка 

Самый крепкий напиток из всех возможных. Однако, в то же время - наиболее надежный на вечеринках. Дело в том, что водка состоит из чистого спирта, который из-за отсутствия красителей имеет наименьший вред на организм. Так же он не вызовет у вас и похмелья, если вы будете потреблять его правильно: не запивая газировкой и мешая водку с томатным соком и солью. 

Джин 

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Джин чем-то похож и с водкой. Расслабляющий запах ели в вашем стакане создаст атмосферу праздника и вовсе не вызовет похмелья на утро. Важно: мешайте джин исключительно с тоником и добавляйте огурец либо лайм. Такое сочетание позволит напитку держать вас бодрячком до конца вечеринки и даст заряд энергии на следующий день. 

Красное вино 

Вы сможете избежать похмелья при двух условиях. Первое - вы ограничитесь парой бокалов. Второе - вино должно быть действительно качественным. Так же минимизировать перспективу похмелья может мясо, которое вы съедите до вина. 

Напомним,

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