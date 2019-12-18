Как украсить квартиру на Новый год: легкие идеи

Как украсить квартиру на Новый год: легкие идеи

Мы можем сами создать себе новогоднее настроение, использовав для этого подручные средства и немного фантазии.

Оригинальная елочка

Все знают, что без елки или сосны новый год праздновать нельзя! Дерево может быть натуральным или искусственным, но оно одно!

Предлагаем добавить квартире праздничного антуража при помощи оригинальных елочек, которые вы разместите в других комнатах. Самый простой вариант – настенные елки из гирлянд, декоративных наклеек, мишуры.

Также можно сделать елочку на стол, используя картон и мишуру или нитки с пуговицами.

Сказочное окно

Не проходите мимо окон, обязательно украсьте их на праздник. Можно вырезать снежинки самостоятельно или купить уже готовые. Некоторые используют и оконную раму, закрепляют на ней новогодние картинки и гирлянды.

Также на окнах отлично смотрятся светодиодные гирлянды. Их можно сложить красивым узором или закрепить на стене.

Уделите внимание столу, за которым будет проходить новогодний ужин! Свою композицию вы можете создать сами, без посторонней помощи или консультации. Используйте деревянные элементы, цитрусовые, еловые ветки, шишки, и комбинируйте в свое удовольствие!

Напомним,