Новый год 2020: когда в Киеве зажгут елку на Софийской площади?

Новый год 2020: когда и где засияет главная елка страны?

В Киеве назвали дату начала новогодних праздничных мероприятий.

Всего две недели осталось до празднования Нового года ! И на Софийской площади уже все готово к открытию главной елки страны!

Официально праздновать приход Нового года в Киеве начали с 14 декабря, но елочку планируют открыть в День святого Николая.

В этот же день засияет и новогоднее дерево на Контрактовой площади.

Программа открытия елки в Киеве:

17:00 карнавальное шествие и встреча Николая,

18:00 праздничный концерт с участием украинских звезд,

19:00 церемония зажжения огоньков на елке.

Известно, что центральная киевская елка будет высотой более 30 метров. Для украшения дерева использовали более 800 игрушек и 3 километра гирлянд! Никуда не денутся и щелкунчики, которые уже несколько лет подряд стоят рядом.

Отметим, что на Софийской площади в декабре и январе планируются такие мероприятия:

25 декабря – празднование Рождества (католического),

31 декабря – празднование Нового года,

7 декабря – праздничный вертеп в честь Рождества (православного).

Напомним,