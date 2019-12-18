Новый год 2020: когда в Киеве зажгут елку на Софийской площади?
В Киеве назвали дату начала новогодних праздничных мероприятий.
Официально праздновать приход Нового года в Киеве начали с 14 декабря, но елочку планируют открыть в День святого Николая.
В этот же день засияет и новогоднее дерево на Контрактовой площади.
Программа открытия елки в Киеве:
- 17:00 карнавальное шествие и встреча Николая,
- 18:00 праздничный концерт с участием украинских звезд,
- 19:00 церемония зажжения огоньков на елке.
Отметим, что на Софийской площади в декабре и январе планируются такие мероприятия:
- 25 декабря – празднование Рождества (католического),
- 31 декабря – празднование Нового года,
- 7 декабря – праздничный вертеп в честь Рождества (православного).
Напомним,