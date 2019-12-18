Новый год 2020: когда в Киеве зажгут елку на Софийской площади?

18 декабря 2019 11:30 Алла Лысак
Новый год 2020: когда в Киеве зажгут елку на Софийской площади?
Новый год 2020: когда и где засияет главная елка страны?

В Киеве назвали дату начала новогодних праздничных мероприятий.

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Всего две недели осталось до празднования Нового года! И на Софийской площади уже все готово к открытию главной елки страны!

Официально праздновать приход Нового года в Киеве начали с 14 декабря, но елочку планируют открыть в День святого Николая.

В этот же день засияет и новогоднее дерево на Контрактовой площади. 

Программа открытия елки в Киеве:

  • 17:00 карнавальное шествие и встреча Николая,
  • 18:00 праздничный концерт с участием украинских звезд,
  • 19:00 церемония зажжения огоньков на елке.

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Известно, что центральная киевская елка будет высотой более 30 метров. Для украшения дерева использовали более 800 игрушек и 3 километра гирлянд! Никуда не денутся и щелкунчики, которые уже несколько лет подряд стоят рядом. 

Отметим, что на Софийской площади в декабре и январе планируются такие мероприятия:

  • 25 декабря – празднование Рождества (католического),
  • 31 декабря – празднование Нового года,
  • 7 декабря – праздничный вертеп в честь Рождества (православного).

Напомним,

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