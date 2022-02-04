В Киеве откроется выставка "Тело и Город": живопись и графика талантливых сестер-художниц Очередько

6 февраля в 15.00 в выставочном пространстве Хаба "Культурный гараж" (Киев, ул. Николая Гринченко, 18) состоится открытие новой персональной выставки "Тело и Город".

"Тело и Город" - выставка известных украинских художниц, членов Национального союза художников Украины Татьяны и Екатерины Очередько. На открытии вас ждет авторская экскурсия и приятное общение. В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта OCHEREDKO ART TWINS. В рамках работы выставки пройдут публичные мероприятия, лекции и мастер-классы с участием авторов. В частности, авторская экскурсия 12 февраля в 15:00 и аукцион, где можно будет приобрести работы художниц, 13 февраля в 15:00.

Выставка "Тело и Город" сестер-художниц Очередько / пресс-служба

Это событие откроет новый выставочный сезон 2022 от Центра развития культуры города “Київ Культурний” в Креативном Хабе «Культурный гараж» и продлится до 28 февраля 2022 года. Часы работы: с 11:00 до 19:00 со вторника по воскресенье, понедельник – выходной. Вход на выставку – свободный*. Мероприятие будет проходить с соблюдением всех противоэпидемических норм.

О выставке:

Выставка состоит из живописных работ и графики в разнообразных техниках печати: офорт, линогравюра, шелкография, монотипия. Работы, создававшиеся в течение многих лет, делятся на две серии:

"Тело" - серия работ Екатерины Очередько. Художница транслирует идею, что жизнь – это настоящее наслаждение, это чувство осязания, ощущение эйфории и только настоящие эмоции, а современный человек настолько привыкает к маскам, которыми жонглирует ради прагматических результатов, что часто забывает о себе настоящем, удаляясь от личных целей, настоящей мечты и счастливой жизни.

Выставка "Тело и Город" сестер-художниц Очередько / пресс-служба

"Город" - работы Татьяны Очередько. Они создавались на основе впечатлений, полученных во время путешествий по Европе, оставшихся в приятных воспоминаниях. Татьяна уделяет особое внимание наблюдению за окружающим пространством, за самой жизнью города, его изменениями, перестройками. Какие эмоции город порождает в сердце, что остается в воспоминаниях, а что тускнеет и исчезает.

Выставка "Тело и Город" сестер-художниц Очередько / пресс-служба

Об авторах:

Сестры Очередько – лауреаты всеукраинских и международных выставок, члены Национального общества художников Украины. Получили особую популярность в Европе после создания более чем 200 работ для коллекции Кипрского музея современного искусства. Имеют награду Silver Key Honor Award от Кипрского музея современного искусства. Художницы принимали участие в работе киностудии Break Thru Films – в создании первого в мире полнометражного анимационного фильма, нарисованного вручную масляными красками, о жизни и смерти Винсента Ван Гога «С любовью, Винсент». Фильм был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус". Обе художницы работали над мозаичным оформлением интерьера Спасо-Преображенского Собора в Киеве. В 2012 году получили за эту работу нагрудный знак отличия Митрополита Киевского Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира. Работы художниц украшают коллекции украинских и европейских коллекционеров.

Сестеры-художницы Очередько / пресс-служба

Что: выставка «Тело и Город»

Где: Хаб "Культурный гараж" г. Киев, ул. Николая Гринченко, 18

Когда: с 6 по 28 февраля 2022 г.

Организатор: Центр развития культуры города «Киев Культурный»

Куратор: Елена Прокопенко

*Вход при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или «зеленого» COVID-сертификата или документа о выздоровлении.