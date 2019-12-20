Плохие приметы на Новый год 2020
Мы, конечно, не суеверны, но лишний раз убедиться в том, что все плохое осталось в прошлом не против.
Все долго нужно отдать строго до 31 декабря. Если же вы начнете заниматься этим после 1 января, то в долгах будете весь год ходить.
У кого в Новый Год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде.
Женщинам необходимо накинуть до полуночи накидку на плечи, а после последнего удара курантов - быстро ее скинуть. После таких манипуляций все плохие события останутся в прошлом.
Нельзя одалживать на Новый Год что-либо, так или иначе связанное с огнем: в старые времен нельзя было давать сам огонь из печи, а теперь - спички или зажигалки.
Напомним,
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