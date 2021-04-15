109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом океанском пароходе

15 апреля 2021 09:50 Алла Лысак
109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом океанском пароходе
109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом корабле / depositphotos

14 апреля 1912 года в Северной Атлантике крупнейший на тот момент лайнер Титаник столкнулся с айсбергом.

Нераскрытые тайны Титаника

Доказательства трагической судьбы Титаника поклонники мистики начали замечать еще на стадии строительства.

Читайте такжеИсследователи озвучили новую версию гибели Титаника
По одной из версий, незадолго до спуска на воду строители слышали странные постукивания в той части Титаника, где располагалось второе дно. Объяснение этому феномену придумали довольно жуткое: в корпусе якобы остался замурованным один строитель, который пытался вырваться из ловушки.

Другие думают, что в Титаник был заложен антихристианский код, поскольку серийный номер корабля – 3909 04 – обозначает слова No Pope (в переводе – Нет Папы), если написать его от руки и посмотреть в зеркало. Протестанты из Ирландии решили, что Титаник утонул из-за божественного возмездия.

По слухам, сигнал SOS с Титаника ловят даже современные суда, происходит это с периодичностью раз в несколько лет.

Не будем забывать и о теории, что в рейс отправился даже не Титаник, а Олимпик.

109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом корабле / pixabay.com

Ее сторонники считали, что таким образом Уайт Стар Лайн, создавшая Титаник, хотела получить компенсацию для ремонта другого своего корабля, Олимпика, который ранее столкнулся с английским крейсером. Страховую выплату компания не получила, поскольку виновником был Олимпик. Якобы для возвращения денег на Олимпике заменили интерьер и именно его отправили в Нью-Йорк, его же столкнули с айсбергом, чтобы повреждения были внушительнее.

Пока вы не начали всерьез задумываться о такой возможности отметим, что со дна все-таки удалось поднять детали с серийным номером 401 (Титаник).

Читайте такжеДжеймс Кэмерон рассказал, почему убил Ди Каприо в «Титанике»
Наконец, спорят люди и о причинах крушения корабля.

Существует версия, что до отплытия Титаник пережил пожар в угольном отсеке. По одной версии, он ухудшил состояние обшивки, по другой, даже спровоцировал взрыв. Как бы там ни было, а официально доказано, что Титаник потонул не только из-за столкновения с айсбергом, а из-за скорости, на которой это столкновение произошло. Даже после трагедии Титаник продолжал двигаться, что и спровоцировало быстрый забор океанской воды в трюмы.

109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом корабле / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

Корабль Титаник наука мифы истории

Материалы по теме

3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина
Психология

3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина
Девятый прототип Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (видео)
Наука и техника

Девятый прототип Starship Илона Маска снова разбился во время испытаний (видео)
В Саудовской Аравии построят экологический город без автомобилей
Наука и техника

В Саудовской Аравии построят экологический город без автомобилей
К Земле подлетит астероид, который можно увидеть в любительские телескопы
Наука и техника

К Земле подлетит астероид, который можно увидеть в любительские телескопы

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK