109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом океанском пароходе

14 апреля 1912 года в Северной Атлантике крупнейший на тот момент лайнер Титаник столкнулся с айсбергом.

Нераскрытые тайны Титаника

Доказательства трагической судьбы Титаника поклонники мистики начали замечать еще на стадии строительства.

По одной из версий, незадолго до спуска на воду строителив той части Титаника, где располагалось второе дно. Объяснение этому феномену придумали довольно жуткое: в корпусе якобы остался замурованным один строитель, который пытался вырваться из ловушки.

Другие думают, что в Титаник был заложен антихристианский код, поскольку серийный номер корабля – 3909 04 – обозначает слова No Pope (в переводе – Нет Папы), если написать его от руки и посмотреть в зеркало. Протестанты из Ирландии решили, что Титаник утонул из-за божественного возмездия.

По слухам, сигнал SOS с Титаника ловят даже современные суда, происходит это с периодичностью раз в несколько лет.

Не будем забывать и о теории, что в рейс отправился даже не Титаник, а Олимпик.

109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом корабле / pixabay.com

Ее сторонники считали, что таким образом Уайт Стар Лайн, создавшая Титаник, хотела получить компенсацию для ремонта другого своего корабля, Олимпика, который ранее столкнулся с английским крейсером. Страховую выплату компания не получила, поскольку виновником был Олимпик. Якобы для возвращения денег на Олимпике заменили интерьер и именно его отправили в Нью-Йорк, его же столкнули с айсбергом, чтобы повреждения были внушительнее.

Пока вы не начали всерьез задумываться о такой возможности отметим, что со дна все-таки удалось поднять детали с серийным номером 401 (Титаник).

Наконец, спорят люди

Существует версия, что до отплытия Титаник пережил пожар в угольном отсеке. По одной версии, он ухудшил состояние обшивки, по другой, даже спровоцировал взрыв. Как бы там ни было, а официально доказано, что Титаник потонул не только из-за столкновения с айсбергом, а из-за скорости, на которой это столкновение произошло. Даже после трагедии Титаник продолжал двигаться, что и спровоцировало быстрый забор океанской воды в трюмы.

109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом корабле / pixabay.com

Напомним,