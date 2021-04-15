109-я годовщина гибели Титаника: ТОП-5 главных мифов о непотопляемом океанском пароходе
14 апреля 1912 года в Северной Атлантике крупнейший на тот момент лайнер Титаник столкнулся с айсбергом.
Нераскрытые тайны Титаника
Доказательства трагической судьбы Титаника поклонники мистики начали замечать еще на стадии строительства.
Другие думают, что в Титаник был заложен антихристианский код, поскольку серийный номер корабля – 3909 04 – обозначает слова No Pope (в переводе – Нет Папы), если написать его от руки и посмотреть в зеркало. Протестанты из Ирландии решили, что Титаник утонул из-за божественного возмездия.
По слухам, сигнал SOS с Титаника ловят даже современные суда, происходит это с периодичностью раз в несколько лет.
Не будем забывать и о теории, что в рейс отправился даже не Титаник, а Олимпик.
Ее сторонники считали, что таким образом Уайт Стар Лайн, создавшая Титаник, хотела получить компенсацию для ремонта другого своего корабля, Олимпика, который ранее столкнулся с английским крейсером. Страховую выплату компания не получила, поскольку виновником был Олимпик. Якобы для возвращения денег на Олимпике заменили интерьер и именно его отправили в Нью-Йорк, его же столкнули с айсбергом, чтобы повреждения были внушительнее.
Пока вы не начали всерьез задумываться о такой возможности отметим, что со дна все-таки удалось поднять детали с серийным номером 401 (Титаник).
Существует версия, что до отплытия Титаник пережил пожар в угольном отсеке. По одной версии, он ухудшил состояние обшивки, по другой, даже спровоцировал взрыв. Как бы там ни было, а официально доказано, что Титаник потонул не только из-за столкновения с айсбергом, а из-за скорости, на которой это столкновение произошло. Даже после трагедии Титаник продолжал двигаться, что и спровоцировало быстрый забор океанской воды в трюмы.
Напомним,