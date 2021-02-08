3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина
Рассказываем о мифах, касающихся мужского оргазма, которые продолжают курсировать в обществе.
Эякуляция невозможна без эрекции
Однако уролог Жоао Алмейда Дорес подчеркивает, что эти процессы связаны, но могут происходить отдельно. История знает случаи, когда мужчины эякулировали без эрекции. Такие вещи связаны с благоприятной гормональной и психологической атмосферой.
Нельзя эякулировать несколько раз в день
Это миф, делать это можно, но что касается лимита на оргазмы, то у мужчин он все-таки существует. Уролог отметил, что ему известен случай, когда мужчина эякулировал целых 57 раз за сутки. Именно такое количество оргазмов остается негласным рекордом.
Однако после оргазма у мужчины наступает период, когда он не может достичь эрекции.
Мужчины не могут получить множественный оргазм
По их словам, цель заключалась в том, чтобы отстрочить оргазм в нужный момент и избежать рефрактерного периода (когда мужчина снова не может возбудиться).
Напомним,