3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина

8 февраля 2021 11:30 Алла Лысак
3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина
3 мифа о мужском оргазме, о которых должна знать каждая женщина
pixabay.com

Рассказываем о мифах, касающихся мужского оргазма, которые продолжают курсировать в обществе.

Эякуляция невозможна без эрекции 

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Женщины привыкли считать, что мужчина может достигнуть оргазма только если член находится в эрегированном состоянии.

Однако уролог Жоао Алмейда Дорес подчеркивает, что эти процессы связаны, но могут происходить отдельно. История знает случаи, когда мужчины эякулировали без эрекции. Такие вещи связаны с благоприятной гормональной и психологической атмосферой.

Нельзя эякулировать несколько раз в день

Это миф, делать это можно, но что касается лимита на оргазмы, то у мужчин он все-таки существует. Уролог отметил, что ему известен случай, когда мужчина эякулировал целых 57 раз за сутки. Именно такое количество оргазмов остается негласным рекордом. 

Однако после оргазма у мужчины наступает период, когда он не может достичь эрекции.

Мужчины не могут получить множественный оргазм

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Многие утверждают, что только женщинам так повезло. Но и здесь наука говорит об обратном, в 1989 году в рамках исследования ученые обнаружили целых 20 мужчин, которые достигали множественных оргазмом.

По их словам, цель заключалась в том, чтобы отстрочить оргазм в нужный момент и избежать рефрактерного периода (когда мужчина снова не может возбудиться).

Напомним,

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