Нужно ли мыться после секса?

1 декабря 2020 10:30 Алла Лысак
Нужно ли мыться после секса?
Нужно ли мыться после секса?
pixabay.com

Есть ли медицинские показания для этого

Нужно ли мыться после вагинального секса

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Природные выделения отлично очищают вагину даже после секса без презерватива, если внутри осталась сперма. Медицинских показаний для мытья после такого секса нет. Но если женщина хочет – душ, разумеется, тоже не навредит. Главное, используйте средства, предназначенные для интимной гигиены. 

Агрессивные гели для душа или антисептики могут привести к раздражению

Спринцевание

Спринцевание – не имеет никаких дополнительных полезных функций, таким способом женщина смывает со слизистой все выделения, в том числе бактерии, которые ее же и защищали. Вместе с тем, нет доказательств, что спринцовка защищает хотя бы от каких-то инфекций, передающихся половым путем.

Нужно ли мыться после анального секса

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Медики советуют после анального секса все-таки отправиться в душ. Дело в том, что бактерии из прямой кишки могут с легкостью начать путешествовать по телу. Достаточно теплой водой и со средством для гигиены помыть наружные половые органы.

  • Если занимаетесь сексом во время менструации, душ лишним не будет, ведь ИППП передаются в этот период легче.

Нужно ли мыться после орального секса

Если есть желание, вымойте лицо, рот, почистите зубы.

Напомним,

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секс здоровье секс в длительных отношениях гигиена

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