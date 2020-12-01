Нужно ли мыться после секса?

Нужно ли мыться после секса?

Есть ли медицинские показания для этого

Нужно ли мыться после вагинального секса

Природные выделения отлично очищают вагину даже после секса без презерватива, если внутри осталась сперма. Медицинских показаний для мытья после такого секса нет. Но если женщина хочет – душ, разумеется, тоже не навредит. Главное, используйте средства, предназначенные для интимной гигиены.

Агрессивные гели для душа или антисептики могут привести к раздражению

Спринцевание

Спринцевание – не имеет никаких дополнительных полезных функций, таким способом женщина смывает со слизистой все выделения, в том числе бактерии, которые ее же и защищали. Вместе с тем, нет доказательств, что спринцовка защищает хотя бы от каких-то инфекций, передающихся половым путем.

Нужно ли мыться после анального секса

Если занимаетесь сексом во время менструации, душ лишним не будет, ведь ИППП передаются в этот период легче.

Нужно ли мыться после орального секса

Медики советуют после анального секса все-таки отправиться в душ. Дело в том, что бактерии из прямой кишки могут с легкостью начать путешествовать по телу. Достаточно теплой водой и со средством для гигиены помыть наружные половые органы.

Если есть желание, вымойте лицо, рот, почистите зубы.

Напомним,