Нужно ли мыться после секса?
Есть ли медицинские показания для этого
Нужно ли мыться после вагинального сексасекса нет. Но если женщина хочет – душ, разумеется, тоже не навредит. Главное, используйте средства, предназначенные для интимной гигиены.
Агрессивные гели для душа или антисептики могут привести к раздражению
Спринцевание
Спринцевание – не имеет никаких дополнительных полезных функций, таким способом женщина смывает со слизистой все выделения, в том числе бактерии, которые ее же и защищали. Вместе с тем, нет доказательств, что спринцовка защищает хотя бы от каких-то инфекций, передающихся половым путем.
Нужно ли мыться после анального секса
- Если занимаетесь сексом во время менструации, душ лишним не будет, ведь ИППП передаются в этот период легче.
Нужно ли мыться после орального секса
Если есть желание, вымойте лицо, рот, почистите зубы.
Напомним,