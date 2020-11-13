Как раскрепоститься в сексе: ТОП-3 способа для девушки

Довольно долго сексуальность была темой табу, поэтому до сих пор многие девушки и женщины не могут об этом говорить.

Как же раскрепоститься в сексе, если вы стесняетесь?

1. Откажитесь от стереотипов

Если женщина не слишком часто занимается сексом, ее клеймят фригидной, а если слишком активно – то уже сравнивают с девушками легкого поведения. И так во всем!

То вы оделись соблазнительно, то уже вызывающе. Женщина даже сама не замечает, как общественное мнение, построенное на стереотипах, мешает ей быть собой. Разговоры о сексе не нужны – это тоже, к слову, стереотип.

2. Дойдите до точки

Забыть о застенчивости гораздо проще, когда вы уже почти на пике наслаждения. Ведите себя так, как подсказывает природа, и никогда, запомните, никогда не анализируйте свое поведение после. Сведите его с ума поцелуями, руками или словами, просто сделайте то, что хочется, переступив через барьер.

3. Попробуйте новую обстановку

Если вы чувствуете себя зажатой в сексе, то экстрим – точно не для вас.

Начать работу над собой желательно в комфортных условиях и с надежным партнером. Подготовить обстановку вы можете заблаговременно, обеспечься себе уединение, удобство и соответствующий настрой. Со временем вы будете позволять себе больше и сможете перехватить контроль в сексе.

Напомним,