Звуки из вагины во время секса: нормально ли это
10 ноября 2020 23:00
Звуки из вагины во время секса: нормально ли это
pixabay.com
Женщинам иногда становится неловко, если во время секса вагина выпускает воздух.
Сексолог Ольга Василенко отметила, что звуки вагина издает в двух случаях – если поза для секса неудачная или мышцы слабы.
С позами все легко – не совсем подходят те, которые способствуют попаданию во влагалище воздуха.
При стимуляции вагины членом воздух заходит в любом случае, но если таз женщины поднят выше (позиция сзади с наклоном), то выйти он не успевает.
Что делать?
Напомним,