Звуки из вагины во время секса: нормально ли это

Звуки из вагины во время секса: нормально ли это

Женщинам иногда становится неловко, если во время секса вагина выпускает воздух.

Но это нормальное явление, которое не должно вам беспокоить или становиться причиной стеснения во время секса.

Сексолог Ольга Василенко отметила, что звуки вагина издает в двух случаях – если поза для секса неудачная или мышцы слабы.

С позами все легко – не совсем подходят те, которые способствуют попаданию во влагалище воздуха.

При стимуляции вагины членом воздух заходит в любом случае, но если таз женщины поднят выше (позиция сзади с наклоном), то выйти он не успевает.

Что делать?

Если вы теряетесь, когда воздух выходит резко, то просто избегайте таких поз, не забывайте о лубрикантах, они снижают вероятность лишних звуков. А лучше наслаждайтесь процессом и не обращайте внимание на естественные процессы в организме во время секса.

Напомним,