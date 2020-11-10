Звуки из вагины во время секса: нормально ли это

10 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Звуки из вагины во время секса: нормально ли это
Звуки из вагины во время секса: нормально ли это
pixabay.com

Женщинам иногда становится неловко, если во время секса вагина выпускает воздух.

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Но это нормальное явление, которое не должно вам беспокоить или становиться причиной стеснения во время секса.

Сексолог Ольга Василенко отметила, что звуки вагина издает в двух случаях – если поза для секса неудачная или мышцы слабы.

С позами все легко – не совсем подходят те, которые способствуют попаданию во влагалище воздуха.

При стимуляции вагины членом воздух заходит в любом случае, но если таз женщины поднят выше (позиция сзади с наклоном), то выйти он не успевает.  

Что делать? 

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Если вы теряетесь, когда воздух выходит резко, то просто избегайте таких поз, не забывайте о лубрикантах, они снижают вероятность лишних звуков. А лучше наслаждайтесь процессом и не обращайте внимание на естественные процессы в организме во время секса.

Напомним,

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