Ученые рассказали, что делает секс более приятным
Чтобы получить больше удовольствия в постели, говорите о своих желаниях партнеру открыто.
Предыдущие исследования были сосредоточены на общении до и после секса, но общение во время секса — это область, которой не уделяется внимания,— отметили авторы.
В ходе исследования ученые выяснили, что в сексе желательно давать партнеру сигналы о своих желаниях как вербально, так и невербальное.
Но если вы сообщите прямо, дадите партнеру четкое руководство, как действовать, получите больше удовольствия.
В ходе исследования ученые проанализировали сексуальную жизнь 400 человек.
Напомним,