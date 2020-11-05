Ученые рассказали, что делает секс более приятным

Чтобы получить больше удовольствия в постели, говорите о своих желаниях партнеру открыто.

Исследование, опубликованное в Journal of Sex & Marital Therapy, показывает, что коммуникация во время секса влияет на уровень получаемого удовольствия. Такие выводы получили исследователи из Университета Арканзаса. Они изучили преимущества общения во время секса, не найдя существенных научных работ на эту тему.

Предыдущие исследования были сосредоточены на общении до и после секса, но общение во время секса — это область, которой не уделяется внимания,

— отметили авторы.

В ходе исследования ученые выяснили, что в сексе желательно давать партнеру сигналы о своих желаниях как вербально, так и невербальное.

Чтобы получить максимум удовлетворения, выберите стиль общения, который удобнее всего для вас. Сигналами могут выступать движения рук, стоны, даже вздохи.

Но если вы сообщите прямо, дадите партнеру четкое руководство, как действовать, получите больше удовольствия.

В ходе исследования ученые проанализировали сексуальную жизнь 400 человек.

Напомним,