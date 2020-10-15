5 женских ошибок в сексе, которые полностью убивают мужское желание

5 женских ошибок в сексе, которые убивают мужское желание

Сексологи называли ТОП-5 женских ошибок, влияющих на качество секса.

У вас слишком прозрачные намеки

Вы мало говорите о своих желаниях

Мужчины не умеют читать мысли, более того, они порой не могут прочувствовать скрытый смысл слов. Лучше говорите прямо.

Разговоры о сексе тоже возбуждают, поэтому не стоит ограничивать себя, думать, что достаточно один раз очертить свои предпочтения.

Во-первых, мужчина может забыть все нюансы, во-вторых, напоминание хорошо раззадоривает воображение.

Вы концентрируетесь на своих недостатках

Секс – не то занятие, когда нужно себя критиковать.

Вы не должны размышлять об изъянах своего тела, занимаясь любовью, ведь вы не сможете получить удовольствие и останетесь холодной.

Вы беспокоитесь, чтобы все было правильно

Слишком робко к нему прикасаетесь

Начнем с вопроса, а что вообще такое ваше правильно в сексе? Достаточно спросить у мужчины, какой секс ему нравится.

Женская уверенность возбуждает мужчину, некоторые парни даже жалуются, что женщины не касаются их гениталий, пока желание не высказано прямо.

Делайте выводы и берите инициативу в руки.

Напомним,