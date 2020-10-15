5 женских ошибок в сексе, которые полностью убивают мужское желание
Сексологи называли ТОП-5 женских ошибок, влияющих на качество секса.
У вас слишком прозрачные намеки
Вы мало говорите о своих желаниях
Разговоры о сексе тоже возбуждают, поэтому не стоит ограничивать себя, думать, что достаточно один раз очертить свои предпочтения.
Во-первых, мужчина может забыть все нюансы, во-вторых, напоминание хорошо раззадоривает воображение.
Вы концентрируетесь на своих недостатках
Секс – не то занятие, когда нужно себя критиковать.
Вы не должны размышлять об изъянах своего тела, занимаясь любовью, ведь вы не сможете получить удовольствие и останетесь холодной.
Вы беспокоитесь, чтобы все было правильно
Слишком робко к нему прикасаетесь
Женская уверенность возбуждает мужчину, некоторые парни даже жалуются, что женщины не касаются их гениталий, пока желание не высказано прямо.
Делайте выводы и берите инициативу в руки.
Напомним,