5 женских ошибок в сексе, которые полностью убивают мужское желание

15 октября 2020 23:00 Алла Лысак
5 женских ошибок в сексе, которые полностью убивают мужское желание
5 женских ошибок в сексе, которые убивают мужское желание
pixabay.com

Сексологи называли ТОП-5 женских ошибок, влияющих на качество секса.

У вас слишком прозрачные намеки

Читайте также8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым
Мужчины не умеют читать мысли, более того, они порой не могут прочувствовать скрытый смысл слов. Лучше говорите прямо. 

Вы мало говорите о своих желаниях 

Разговоры о сексе тоже возбуждают, поэтому не стоит ограничивать себя, думать, что достаточно один раз очертить свои предпочтения.

Во-первых, мужчина может забыть все нюансы, во-вторых, напоминание хорошо раззадоривает воображение.

Вы концентрируетесь на своих недостатках

Секс – не то занятие, когда нужно себя критиковать.

Вы не должны размышлять об изъянах своего тела, занимаясь любовью, ведь вы не сможете получить удовольствие и останетесь холодной.

Вы беспокоитесь, чтобы все было правильно

Читайте такжеО чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Начнем с вопроса, а что вообще такое ваше правильно в сексе? Достаточно спросить у мужчины, какой секс ему нравится.

Слишком робко к нему прикасаетесь

Женская уверенность возбуждает мужчину, некоторые парни даже жалуются, что женщины не касаются их гениталий, пока желание не высказано прямо.

Делайте выводы и берите инициативу в руки.

Напомним,

Облако тегов

секс отношения психология психология отношений секс в длительных отношениях мужская психология

Материалы по теме

#СильнаЯ Оксана Байрак: Я не соответствую никаким рамкам
Новости

#СильнаЯ Оксана Байрак: Я не соответствую никаким рамкам
Кохання на виживання-4: Антон и Армине расстались, девушка вышла замуж за другого
Новости

Кохання на виживання-4: Антон и Армине расстались, девушка вышла замуж за другого
#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнее
Новости

#СильнаЯ Даша Квиткова: Жизненные ситуации меня где-то ломали, но при этом делали сильнее
Один за всех: команда проекта разобралась, кто развращал 12-летнего мальчика – обидчик будет наказан
Новости

Один за всех: команда проекта разобралась, кто развращал 12-летнего мальчика – обидчик будет наказан

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK