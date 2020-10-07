Ученые назвали идеальную продолжительность секса

7 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые назвали идеальную продолжительность секса
Ученые назвали идеальную продолжительность секса
pixabay.com

Идеальный половой акт должен продолжаться от 7 до 13 минут, к таким выводам пришли ученые из Пенсильвании (США).

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Исследователи считают, что регулярные половые контакты ведут к зависимости от самоудовлетворения в том случае, если связь с партнером будет потеряна из-за разрыва или обстоятельств; а длительный секс (продолжается более 30 минут без учета прелюдии) ведет к проблемам со здоровьем и психикой.

Ученые выяснили, что короткий секс продолжается от 1 до 2 минут, нормальный половой акт – от 3 до 7 минут, а идеальным будет секс, который занял 8-13 минут.

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Кроме того, специалисты напомнили, что позитивно влияет на здоровья не сам секс, а оргазм. Он перезапускает нервную систему, провоцирует выброс гормонов в кровь, снижает стресс, успокаивает и расслабляет тело. 

Для психологической разрядки подойдут как домашние половые акты в постели, так и быстрый секс в духе «хочу тебя прямо сейчас».

Напомним,

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