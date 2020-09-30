Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

30 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Спойлер: ничего плохого.

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Со временем многие пары предпочитают сексу другие разновидности совместного отдыха. Сексологи в США считают это проблему серьезной и предлагают парам, которые столкнулись с проблемами в сексуальной сфере, пройти челлендж под названием «30 дней секса». 

Правила игры понятны уже по названию, семейной паре предлагают заниматься сексом ежедневно в течение месяца, при этом привносить в постель что-то новое.

Судя по отзывам в сети, челлендж многим помог наладить отношения в семье. А бонусом к нему идут и позитивные изменения для организма.

Ежедневный секс не вреден, даже полезен. 

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Ежедневный секс помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний (вы тренируете сердце), повышает иммунитет, способен стать альтернативой фитнеса средней интенсивности, уменьшает стресс, улучшает сон!

Секс действительно может стать лекарством и для вашей пары, и для вас лично, однако принимать его нужно правильно (с любимым человеком). После месячного секс-марафона вы можете вернуться к более оптимальному ритму. 

Напомним,

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