Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Спойлер: ничего плохого.
Правила игры понятны уже по названию, семейной паре предлагают заниматься сексом ежедневно в течение месяца, при этом привносить в постель что-то новое.
Судя по отзывам в сети, челлендж многим помог наладить отношения в семье. А бонусом к нему идут и позитивные изменения для организма.
Ежедневный секс не вреден, даже полезен.
Секс действительно может стать лекарством и для вашей пары, и для вас лично, однако принимать его нужно правильно (с любимым человеком). После месячного секс-марафона вы можете вернуться к более оптимальному ритму.
Напомним,