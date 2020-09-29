8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым
Хороший спонтанный секс приходится планировать…
Выбирайте местоинтимного акта.
Предохраняйтесь
Если вы готовы поддаться страсти неожиданно, то и презервативы придется носить с собой в сумочке.
Пользуйтесь лубрикантом
Смазку тоже придется носить с собой, ведь иногда организму требуется время, чтобы возбудиться, а лубрикант снимет эту проблему.
Не забудьте о салфетках
Если вы занимаетесь сексом вне дома, придется позаботиться и о том, чтобы было чем привести себя в порядок.
Они также смогут решить проблему, если в процессе интимных утех пострадала ваша одежда или одежда партнера.
Никаких секс-марафонов
Спонтанный секс – это быстрый акт, в котором не предусмотрены обнимашки и прелюдия.
Решили найти новую эрогенную зону у партнеру, сделайте это дома.
Соблюдайте законы
Особенно, если вы собрались заняться сексом в публичном месте в другой стране. В некоторых государствах подобная шалость может обернуться огромным штрафом, унизительными ситуациями и даже тюремным заключением.
Откажитесь от алкоголя
Уважайте права окружающих людей
Не стоит заниматься сексом в совсем неподобающих для этого местах.
Напомним,