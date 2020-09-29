8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым

29 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым
8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым

Хороший спонтанный секс приходится планировать…

Выбирайте место 

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Убедитесь, что опора, на которую вы планируете опираться, выдержит, а поверхность подходит для интимного акта.

Предохраняйтесь

Если вы готовы поддаться страсти неожиданно, то и презервативы придется носить с собой в сумочке.

Пользуйтесь лубрикантом

Смазку тоже придется носить с собой, ведь иногда организму требуется время, чтобы возбудиться, а лубрикант снимет эту проблему.

Не забудьте о салфетках

Если вы занимаетесь сексом вне дома, придется позаботиться и о том, чтобы было чем привести себя в порядок.

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Обычные влажные салфетки подойдут.

Они также смогут решить проблему, если в процессе интимных утех пострадала ваша одежда или одежда партнера. 

8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым

Никаких секс-марафонов

Спонтанный секс – это быстрый акт, в котором не предусмотрены обнимашки и прелюдия.

Решили найти новую эрогенную зону у партнеру, сделайте это дома.

Соблюдайте законы

Особенно, если вы собрались заняться сексом в публичном месте в другой стране. В некоторых государствах подобная шалость может обернуться огромным штрафом, унизительными ситуациями и даже тюремным заключением.

Откажитесь от алкоголя

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Если вы пьяны, то секс едва ли принесет много удовольствия.

Уважайте права окружающих людей

Не стоит заниматься сексом в совсем неподобающих для этого местах.

8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым

Напомним,

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