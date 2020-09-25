6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом

Спонтанная и страстная интимная близость — это для кино. В реальной жизни некоторые вопросы следует задавать до секса.

1. У нас сейчас будет секс?

2. У тебя презерватив с собой?

Вопрос можно сформулировать иначе, но суть одна. Избавляемся от сомнений и недоразумений, заставляем партнера конкретно сказать о своих желаниях.

Медики напоминают, что даже справка от врача, выданная вчера (представим такой фантастический вариант, что у вашего партнера она будет), не гарантирует безопасность секса. У ВИЧ-инфекции, например, есть инкубационный период.

3. Кто первым идет в душ?

4. Это только секс или что-то большее?

Пойти в душ перед сексом — это нормально. Задав вопрос таким образом, вы избавите себя от надобности подбирать эвфемизмы.

Обсудите с партнером, что для вас означает этот секс. Вы встретились на один раз? Окей. Главное, чтобы желания совпадали.

5. Что мы будем делать?

6. Кому мы об этом расскажем?

Опредитесь, чем вы будете заниматься, а еще лучше — поговорите, чем вы заниматься точно не будете. Чтобы в процессе не пришлось доказывать партнеру, что анальный секс для вас не обычное дело, а позы из порнофильмов не самые удобные.

Границы личного пространства у всех разные, кто-то любит хвастаться своими сексуальными победами, а кто-то предпочитает оставлять личную жизнь тайной. Поговорите с партнером, добейтесь того, чтобы он услышал вас.

Напомним,