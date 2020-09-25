6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом

25 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом

Спонтанная и страстная интимная близость —  это для кино. В реальной жизни некоторые вопросы следует задавать до секса.

1. У нас сейчас будет секс? 

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Вопрос можно сформулировать иначе, но суть одна. Избавляемся от сомнений и недоразумений, заставляем партнера конкретно сказать о своих желаниях. 

2. У тебя презерватив с собой?

Медики напоминают, что даже справка от врача, выданная вчера (представим такой фантастический вариант, что у вашего партнера она будет), не гарантирует безопасность секса. У ВИЧ-инфекции, например, есть инкубационный период.

3. Кто первым идет в душ?

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Пойти в душ перед сексом — это нормально. Задав вопрос таким образом, вы избавите себя от надобности подбирать эвфемизмы.

4. Это только секс или что-то большее?

Обсудите с партнером, что для вас означает этот секс. Вы встретились на один раз? Окей. Главное, чтобы желания совпадали. 

5. Что мы будем делать?

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Опредитесь, чем вы будете заниматься, а еще лучше — поговорите, чем вы заниматься точно не будете. Чтобы в процессе не пришлось доказывать партнеру, что анальный секс для вас не обычное дело, а позы из порнофильмов не самые удобные. 

6. Кому мы об этом расскажем?

Границы личного пространства у всех разные, кто-то любит хвастаться своими сексуальными победами, а кто-то предпочитает оставлять личную жизнь тайной. Поговорите с партнером, добейтесь того, чтобы он услышал вас. 

Напомним,

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