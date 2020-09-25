6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом
Спонтанная и страстная интимная близость — это для кино. В реальной жизни некоторые вопросы следует задавать до секса.
1. У нас сейчас будет секс?
2. У тебя презерватив с собой?
Медики напоминают, что даже справка от врача, выданная вчера (представим такой фантастический вариант, что у вашего партнера она будет), не гарантирует безопасность секса. У ВИЧ-инфекции, например, есть инкубационный период.
3. Кто первым идет в душ?
4. Это только секс или что-то большее?
Обсудите с партнером, что для вас означает этот секс. Вы встретились на один раз? Окей. Главное, чтобы желания совпадали.
5. Что мы будем делать?
6. Кому мы об этом расскажем?
Границы личного пространства у всех разные, кто-то любит хвастаться своими сексуальными победами, а кто-то предпочитает оставлять личную жизнь тайной. Поговорите с партнером, добейтесь того, чтобы он услышал вас.
Напомним,