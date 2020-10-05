Ученые назвали самый опасный возраст для брака – резко учащаются измены

5 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Ученые назвали самый опасный возраст для брака – резко учащаются измены
Ученые назвали самый опасный возраст для брака – резко учащаются измены

Психологи установили возраст людей, которые чаще всего изменяют своим половинкам.

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Адам Альтер и Хэл Хершфилд из Калифорнийского университета и Нью-Йорка одновременно пришли к выводу, у людей есть несколько периодов в жизни, когда они более склонны пойти на измену, чем в другое время.

В рамках эксперимента исследователи изучили американский сайт знакомств, на котором и мужчины, и женщины ищут приятное времяпровождение на несколько часов, чтобы отвлечься от рутины, проблем и семейной жизни 

Просматривая анкеты неверных мужей и жен, эксперты пришли к выводу, что связь между возрастом и желанием изменить присутствует.

Мы заметили, что около 20% пользователей сайта указали возраст, который заканчивается на цифру 9. Выводы были такими удивительными, что пришлось провести еще шесть подобных экспериментов, они только подтвердили наши догадки. Чаще всего изменяют люди в возрасте 29, 39 и 49 лет.

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Вероятно, такие изменения связаны с нежеланием людей признавать, что они находятся на стыке десятилетий, многие в это время склонны думать о смысле жизни, своем предназначении и успехах.

Желание сделать свою жизнь ярче и интереснее приводит к тому, что женатые и замужние изменяют.

Но, безусловно, возраст, заканчивающийся на 9, не должен стать приговором для семьи. Партнеру человека в таком возрасте можно, для профилактики, придумать, как разнообразить бытовую жизнь, например, поехать в путешествие.

Напомним,

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