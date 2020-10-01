Что такое секстинг?

Секстинг — это обмен интимными фотографиями и откровенными сообщениями.

В секстинге нет ничего плохого, если этим занимаются взрослые и свободные люди. Но как реагировать на секстинг своего партнера?

Интимной перепиской занимаются около 58% взрослых американцев, сообщения эротического характера мужчины чаще отправляют случайным знакомым, а женщины – своим постоянным партнерам.

Большинство парней секстинг изменой не считают, утверждая, что он заменяет собой просмотр порно или прочтение эротического рассказа.

Однако у психологов совсем другое мнение на этот счет.

Доктор психологии Аарон Бен‑Зев отметил, что секстинг можно считать полноценным предательством, если партнер об этом не знает. Общение через сообщения нельзя сравнивать с порно, поскольку партнер получает наслаждение не от текста на экране, а от взаимодействия с реальным и привлекательным человеком.

Все делается втайне от основного партнера, значит, это самое настоящее предательство.

Виртуальный секс легко может закончиться реальной встречей, поэтому обязательно поговорите с партнером, который увлекается секстингом.

Напомним,