Что такое секстинг?
Секстинг — это обмен интимными фотографиями и откровенными сообщениями.
В секстинге нет ничего плохого, если этим занимаются взрослые и свободные люди. Но как реагировать на секстинг своего партнера?
Большинство парней секстинг изменой не считают, утверждая, что он заменяет собой просмотр порно или прочтение эротического рассказа.
Однако у психологов совсем другое мнение на этот счет.
Все делается втайне от основного партнера, значит, это самое настоящее предательство.
Виртуальный секс легко может закончиться реальной встречей, поэтому обязательно поговорите с партнером, который увлекается секстингом.
Напомним,