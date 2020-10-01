Что такое секстинг?

1 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Что такое секстинг?
Что такое секстинг?
pixabay.com

Секстинг — это обмен интимными фотографиями и откровенными сообщениями.

В секстинге нет ничего плохого, если этим занимаются взрослые и свободные люди. Но как реагировать на секстинг своего партнера?

Читайте такжеЧто произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Интимной перепиской занимаются около 58% взрослых американцев, сообщения эротического характера мужчины чаще отправляют случайным знакомым, а женщины – своим постоянным партнерам.

Большинство парней секстинг изменой не считают, утверждая, что он заменяет собой просмотр порно или прочтение эротического рассказа.

Однако у психологов совсем другое мнение на этот счет. 

Читайте также8 правил, которые сделают спонтанный секс незабываемым
Доктор психологии Аарон Бен‑Зев отметил, что секстинг можно считать полноценным предательством, если партнер об этом не знает. Общение через сообщения нельзя сравнивать с порно, поскольку партнер получает наслаждение не от текста на экране, а от взаимодействия с реальным и привлекательным человеком.

Все делается втайне от основного партнера, значит, это самое настоящее предательство.

Виртуальный секс легко может закончиться реальной встречей, поэтому обязательно поговорите с партнером, который увлекается секстингом.

Напомним,

Облако тегов

секс отношения психология психология отношений секс в длительных отношениях

Материалы по теме

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Психология

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Выходите без звонка-3: смотреть 23 серию онлайн
Сериалы

Выходите без звонка-3: смотреть 23 серию онлайн
Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"
События

Звезды украинского кино посетили допремьерный показ эпохального сериала "Сага"
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK