ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях
Диалог в отношениях – важная составляющая здоровой и прочной связи.
Каким он видит ваше будущее
Разговоры о будущем – важно. Особенно, если вы видите его именно с этим человеком. Крайне важно улавливать ваше общее настроение и желание идти по жизни вместе. А чтобы знать это наверняка, лучше переспросите.
Что он думает о детях
Что ему нужно в сексе
Тут и комментировать нечего. Секс – это важная составляющая любых отношений. На нем, конечно, отношений не построить. А вот с его участием можно прийти к общему балансу и взаимопониманию.
Напомним,
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