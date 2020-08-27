ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях

27 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях
ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях
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Диалог в отношениях – важная составляющая здоровой и прочной связи.

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Именно поэтому, будучи в серьезных отношениях, вам не мешало бы задать вашему партнеру ряд действительно важных вопросов. 

Каким он видит ваше будущее

Разговоры о будущем – важно. Особенно, если вы видите его именно с этим человеком. Крайне важно улавливать ваше общее настроение и желание идти по жизни вместе. А чтобы знать это наверняка, лучше переспросите. 

Что он думает о детях 

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Конечно, дети – не ярлык для серьезных отношений. Их может и не быть вовсе у пары. И все же мужчины думают о них. Более того, они действительно хотят их видеть в счастливой семьей. К вопросу детей нужно также подходить с осторожностью, тщательно прощупывая почву на предмет того, готов ли мужчина о них говорить. 

Что ему нужно в сексе

Тут и комментировать нечего. Секс – это важная составляющая любых отношений. На нем, конечно, отношений не построить. А вот с его участием можно прийти к общему балансу и взаимопониманию. 

Напомним, 

 

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