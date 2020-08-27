ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях

ТОП-3 важных вопроса для партнера, если вы находитесь в серьезных отношениях

Диалог в отношениях – важная составляющая здоровой и прочной связи.

Каким он видит ваше будущее

Именно поэтому, будучи в серьезных отношениях , вам не мешало бы задать вашему партнеру ряд действительно важных вопросов.

Разговоры о будущем – важно. Особенно, если вы видите его именно с этим человеком. Крайне важно улавливать ваше общее настроение и желание идти по жизни вместе. А чтобы знать это наверняка, лучше переспросите.

Что он думает о детях

Что ему нужно в сексе

Конечно, дети – не ярлык для серьезных отношений. Их может и не быть вовсе у пары. И все же мужчины думают о них. Более того, они действительно хотят их видеть в счастливой семьей. К вопросу детей нужно также подходить с осторожностью, тщательно прощупывая почву на предмет того, готов ли мужчина о них говорить.

Тут и комментировать нечего. Секс – это важная составляющая любых отношений. На нем, конечно, отношений не построить. А вот с его участием можно прийти к общему балансу и взаимопониманию.

Напомним,