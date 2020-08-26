Ссоры в отношениях: как правильно выходить из них

Ссоры в отношениях: как правильно выходить из них

Ссоры в отношениях не редкость, а обычная их составляющая.

Признавайте свою вину

И все же мало кому они приносят удовольствие. А для некоторых и вовсе становятся достаточно сильным ударом. Чтобы этого избежать, нужно научиться правильно выходить из ссор

Конечно, вам может быть трудно в этом признаться, но это лучше, чем сидеть по разным углам и молчать. Трезво охните ситуацию: где виноваты вы, а где – партнер. Извинитесь за вашу часть проблемы – корона не спадет, а функционировать будет проще.

Проговорите ситуацию

Умерьте эмоции

Прежде, чем объясняться и просить прощение, нужно обсудить, что было не так. Иначе в извинении не так много смысла будет, если вы даже не понимаете, где и в чем виноваты.

Не нужно срываться на крики или уходить в слезы. Хотя оба этих варианта очень даже возможны. Чтобы помириться и продолжать строить счастливое будущее вместе, вам нужно прежде всего принять прошлую ситуацию. А для этого нужен холодный разум, а не горячие эмоции.

Напомним,