Ссоры в отношениях: как правильно выходить из них
Ссоры в отношениях не редкость, а обычная их составляющая.
Признавайте свою вину
Конечно, вам может быть трудно в этом признаться, но это лучше, чем сидеть по разным углам и молчать. Трезво охните ситуацию: где виноваты вы, а где – партнер. Извинитесь за вашу часть проблемы – корона не спадет, а функционировать будет проще.
Проговорите ситуацию
Умерьте эмоции
Не нужно срываться на крики или уходить в слезы. Хотя оба этих варианта очень даже возможны. Чтобы помириться и продолжать строить счастливое будущее вместе, вам нужно прежде всего принять прошлую ситуацию. А для этого нужен холодный разум, а не горячие эмоции.
Напомним,