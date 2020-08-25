ТОП-3 распространенные ошибки при оральном сексе
Секс, а именно оральный – поле для множества экспериментов и фантазий.
"Нет" однообразию
Минет – не место для однообразных движений. Хотите сделать приятно – делайте по-разному. Не забывайте использовать руки, грудь, волосы. Помните о мошонке, которую нужно ласкать руками или языком для дополнительной стиумуляции.
Увлажните
Больше движений
Минет – это не только про головку члена. Качественный оральный секс включает в себя большую площадь паховой зоны мужчины. К примеру, это может быть и мошонка.
Напомним,