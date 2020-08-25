ТОП-3 распространенные ошибки при оральном сексе

Секс, а именно оральный – поле для множества экспериментов и фантазий.

"Нет" однообразию

Однако далеко не всегда девушки об этом помнят. Как следствие этого, партнер остается неудовлетворенным. Чтобы исправить эту ошибку, обязательно исправьте следующее.

Минет – не место для однообразных движений. Хотите сделать приятно – делайте по-разному. Не забывайте использовать руки, грудь, волосы. Помните о мошонке, которую нужно ласкать руками или языком для дополнительной стиумуляции.

Увлажните

Больше движений

Кожа члена очень тонкая, поэтому быстро высыхает. Из-за этого половой орган требует регулярного увлажнения. Сделать это можно при помощи двух способов: слюны либо смазки. Выбирайте, что вам по душе – и вперед покорять его.

Минет – это не только про головку члена. Качественный оральный секс включает в себя большую площадь паховой зоны мужчины. К примеру, это может быть и мошонка.

Напомним,