ТОП-3 распространенные ошибки при оральном сексе

25 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 распространенные ошибки при оральном сексе
ТОП-3 распространенные ошибки при оральном сексе
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Секс, а именно оральный – поле для множества экспериментов и фантазий.

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Однако далеко не всегда девушки об этом помнят. Как следствие этого, партнер остается неудовлетворенным. Чтобы исправить эту ошибку, обязательно исправьте следующее. 

"Нет" однообразию 

Минет – не место для однообразных движений. Хотите сделать приятно – делайте по-разному. Не забывайте использовать руки, грудь, волосы. Помните о мошонке, которую нужно ласкать руками или языком для дополнительной стиумуляции. 

Увлажните 

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Кожа члена очень тонкая, поэтому быстро высыхает. Из-за этого половой орган требует регулярного увлажнения. Сделать это можно при помощи двух способов: слюны либо смазки. Выбирайте, что вам по душе – и вперед покорять его. 

Больше движений 

Минет – это не только про головку члена. Качественный оральный секс включает в себя большую площадь паховой зоны мужчины. К примеру, это может быть и мошонка. 

Напомним, 

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