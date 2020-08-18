Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить

18 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить
Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить
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Чувствовать боль во время секса – это одно. Но что делать, если у вас совсем нет ощущений?

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На самом деле, причин может быть несколько. О наиболее распространенных – далее. 

Вы недостаточно возбуждены 

Проблема большинства пар заключается в том, что девушке нужно больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому прелюдия крайне важна. Но влияет на сам секс еще и ее качество. Не стоит уделять внимание только поцелуям – подготовьте целый вечер ласканий друг друга, чтобы подогреть интерес к предстоящей ночи. 

Вы не знаете, ваших эрогенных зон

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А если не знаете вы, то как партнер сможет понять, где вам хорошо, а где – нет? В таком случае, вам необходимо исследовать тело самостоятельно. Благо, сейчас для этого хватает множества способов: от секс-игрушек до обычной мастурбации. 

Вы стесняетесь 

Стеснение характерно для девушек в начале сексуальных отношений с парнем. Этот период нужно просто правильно пройти. Девушка будет открываться только под правильным воздействием мужчины. Поэтому тот должен помнить о том, что прекрасный пол любит ушами. А еще, конечно, не забывать повторять, какая она красивая. 

Напомним, 

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