Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить

Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить

Чувствовать боль во время секса – это одно. Но что делать, если у вас совсем нет ощущений?

Вы недостаточно возбуждены

На самом деле, причин может быть несколько. О наиболее распространенных – далее.

Проблема большинства пар заключается в том, что девушке нужно больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому прелюдия крайне важна. Но влияет на сам секс еще и ее качество. Не стоит уделять внимание только поцелуям – подготовьте целый вечер ласканий друг друга, чтобы подогреть интерес к предстоящей ночи.

Вы не знаете, ваших эрогенных зон

Вы стесняетесь

А если не знаете вы, то как партнер сможет понять, где вам хорошо, а где – нет? В таком случае, вам необходимо исследовать тело самостоятельно. Благо, сейчас для этого хватает множества способов: от секс-игрушек до обычной мастурбации.

Стеснение характерно для девушек в начале сексуальных отношений с парнем. Этот период нужно просто правильно пройти. Девушка будет открываться только под правильным воздействием мужчины. Поэтому тот должен помнить о том, что прекрасный пол любит ушами. А еще, конечно, не забывать повторять, какая она красивая.

Напомним,