Ничего не чувствую во время секса: почему так происходит и как это исправить
Чувствовать боль во время секса – это одно. Но что делать, если у вас совсем нет ощущений?
Вы недостаточно возбуждены
Проблема большинства пар заключается в том, что девушке нужно больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому прелюдия крайне важна. Но влияет на сам секс еще и ее качество. Не стоит уделять внимание только поцелуям – подготовьте целый вечер ласканий друг друга, чтобы подогреть интерес к предстоящей ночи.
Вы не знаете, ваших эрогенных зон
Вы стесняетесь
Стеснение характерно для девушек в начале сексуальных отношений с парнем. Этот период нужно просто правильно пройти. Девушка будет открываться только под правильным воздействием мужчины. Поэтому тот должен помнить о том, что прекрасный пол любит ушами. А еще, конечно, не забывать повторять, какая она красивая.
Напомним,