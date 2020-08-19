Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета

19 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
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Не стоит отрицать, что секс – не одна из важных составляющих отношений.

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Можно говорить, что угодно, но правда будет все равно оставаться прежней: секс – это важно. Поэтому ни в коем случае не стоит превращать его в какую-либо рутину. А как его разнообразить, узнайте просто сейчас. 

Секс-шоп

Да-да, не бойтесь этого чудного места, которое может помочь вам существенно разнообразить вашу жизнь. Секс-шоп – обитель различных игрушек для сексуальных экспериментов. К примеру, если у вас есть проблема с тем, что партнер быстро приходит к оргазму, а девушка остается неудовлетворенной – приобретите вибратор, чтобы партнер смог довести ее таким способом до логического конца. 

Прелюдия

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Прелюдия – та часть секса, в которой можно придумать много различных экспериментов. К примеру, начать не с поцелуев, а совместной ванны. Либо придумать ролевую игры. Кстати, они помогают существенно разнообразить секс и привнести в него новые искры. 

Новые места

Кровать – это очень рутинно и обычно. Не бойтесь выходить за ее пределы. Ванная, стиральная машина, кухонный стол – пространства для фантазии хватает. Это позволит вам посмотреть по-новому и на вашего партнера, и на сексуальную жизнь в целом. 

Напомним, 

 

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