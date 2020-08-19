Как сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
Не стоит отрицать, что секс – не одна из важных составляющих отношений.
Секс-шоп
Да-да, не бойтесь этого чудного места, которое может помочь вам существенно разнообразить вашу жизнь. Секс-шоп – обитель различных игрушек для сексуальных экспериментов. К примеру, если у вас есть проблема с тем, что партнер быстро приходит к оргазму, а девушка остается неудовлетворенной – приобретите вибратор, чтобы партнер смог довести ее таким способом до логического конца.
Прелюдия
Новые места
Кровать – это очень рутинно и обычно. Не бойтесь выходить за ее пределы. Ванная, стиральная машина, кухонный стол – пространства для фантазии хватает. Это позволит вам посмотреть по-новому и на вашего партнера, и на сексуальную жизнь в целом.
Напомним,
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