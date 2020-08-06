Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь

6 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь
Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь
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Вы удивитесь, насколько простыми, но эффективными являются следующие правила улучшения секса в отношениях.

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Психолог советует сосредоточиться на трех базисах, которые будут формировать ваши сексуальные отношения и их динамику развития. Обязательно учтите эти три пункта. 

Вызывайте желание у партнера 

Сексуальной можно быть после родов. Или тяжелого рабочего дня. Утром и поздним вечером. Сексуальность – ваше внутренние самоощущение. И если его у вас нет, то мужчина рано или поздно, руководствуясь первичными инстинктами, начнет обращать внимание на тех, у кого такой присутствует. Не бойтесь пробовать что-то новое в постели, а также безустанно работать над вашей сексуальностью. 

Говорите и слушайте партнера 

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Ошибка многих пар заключается в отсутствии конструктивного диалога на тему секса. Для многих этот вопрос вообще остается темой табу. Зачастую тут привет передают издержки воспитания, а также застенчивость самих партнеров. Но говорить о сексе нужно. Делиться вашими любимыми позами и обсуждать, что было хорошо, а что – нет тоже. 

Спрашивайте его о фантазиях 

Каждый (ну точно каждый) мечтает в своей голове о каком-либо сексуальном сценарии, который бы круто было воплотить в жизнь. Так в чем же проблема? Попробуйте реализовать желание партнера. Превратите секс в заманчивую и манящую игру, в которой стираются абсолютно все рамки дозволенного. 

Напомним, 

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