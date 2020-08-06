Психолог рассказала три секрета, которые помогут вам улучшить сексуальную жизнь
Вы удивитесь, насколько простыми, но эффективными являются следующие правила улучшения секса в отношениях.
Вызывайте желание у партнера
Сексуальной можно быть после родов. Или тяжелого рабочего дня. Утром и поздним вечером. Сексуальность – ваше внутренние самоощущение. И если его у вас нет, то мужчина рано или поздно, руководствуясь первичными инстинктами, начнет обращать внимание на тех, у кого такой присутствует. Не бойтесь пробовать что-то новое в постели, а также безустанно работать над вашей сексуальностью.
Говорите и слушайте партнера
Спрашивайте его о фантазиях
Каждый (ну точно каждый) мечтает в своей голове о каком-либо сексуальном сценарии, который бы круто было воплотить в жизнь. Так в чем же проблема? Попробуйте реализовать желание партнера. Превратите секс в заманчивую и манящую игру, в которой стираются абсолютно все рамки дозволенного.
Напомним,