Психологи рассказали, почему секс может стать причиной развода пары

Секс - одна из важных частей отношений, которая выстраивает не только физическую связь, но еще и эмоциональную.

Отсутствие регулярного секса

Именно поэтому с течением лет в браке сексу нужно уделять такое же отношение, как и раньше. Иначе это может быть чревато потерей доверительных отношений, а вскоре и разводом. О нем обычно говорят сразу несколько признаков, касающихся изменений в вашей интимной и эмоциональной жизни.

Часто пропажа регулярного секса является одним из главных и наиболее явных маркеров проблемы в браке. Обычно подобная ситуация возникает у пары, интимные отношения которой уже давно превратились в рутину. Также отсутствие секса является побочным эффектом ряда других нерешенных вопросом: от невысказанных обид до более масштабных вопросов.

Вы не доверяете партнеру

Потеря физического притяжения

Наиболее ярко это прослеживается опять же в интимных вопросах. Если вам неловко представать перед мужчиной в обнаженном виде - это один из первых признаков того, что доверие на таких глубинных уровнях уже утеряно. Как наладить этот вопрос? Начните с диалога. А уже после него вам станет ясно: что делать дальше с вашими отношениями.

Если вы не считаете вашего партнера сексуально привлекательным, вероятнее всего, у вас намечаются довольно масштабные проблемы в отношениях. Любая пара должна понимать: хоть секс и не главное, однако само физического и глубинное желание быть близкими друг с другом во всех смыслах уже формирует доверительные отношения. На них в свою очередь строятся остальные факторы отношений.

Напомним,