Психологи рассказали, почему секс может стать причиной развода пары
Секс - одна из важных частей отношений, которая выстраивает не только физическую связь, но еще и эмоциональную.
Отсутствие регулярного секса
Часто пропажа регулярного секса является одним из главных и наиболее явных маркеров проблемы в браке. Обычно подобная ситуация возникает у пары, интимные отношения которой уже давно превратились в рутину. Также отсутствие секса является побочным эффектом ряда других нерешенных вопросом: от невысказанных обид до более масштабных вопросов.
Вы не доверяете партнеру
Потеря физического притяжения
Если вы не считаете вашего партнера сексуально привлекательным, вероятнее всего, у вас намечаются довольно масштабные проблемы в отношениях. Любая пара должна понимать: хоть секс и не главное, однако само физического и глубинное желание быть близкими друг с другом во всех смыслах уже формирует доверительные отношения. На них в свою очередь строятся остальные факторы отношений.
Напомним,