Психологи рассказали, почему секс может стать причиной развода пары

15 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Психологи рассказали, почему секс может стать причиной развода пары
Психологи рассказали, почему секс может стать причиной развода пары
Pinterest

Секс - одна из важных частей отношений, которая выстраивает не только физическую связь, но еще и эмоциональную.

Читайте такжеСекс в воде: как правильно к нему подготовиться и стоит ли практиковать
Именно поэтому с течением лет в браке сексу нужно уделять такое же отношение, как и раньше. Иначе это может быть чревато потерей доверительных отношений, а вскоре и разводом. О нем обычно говорят сразу несколько признаков, касающихся изменений в вашей интимной и эмоциональной жизни. 

Отсутствие регулярного секса 

Часто пропажа регулярного секса является одним из главных и наиболее явных маркеров проблемы в браке. Обычно подобная ситуация возникает у пары, интимные отношения которой уже давно превратились в рутину. Также отсутствие секса является побочным эффектом ряда других нерешенных вопросом: от невысказанных обид до более масштабных вопросов.

Вы не доверяете партнеру

Читайте такжеПрозрачное боди и сексуальная поза: Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова снялась в пикантной фотосессии
Наиболее ярко это прослеживается опять же в интимных вопросах. Если вам неловко представать перед мужчиной в обнаженном виде - это один из первых признаков того, что доверие на таких глубинных уровнях уже утеряно. Как наладить этот вопрос? Начните с диалога. А уже после него вам станет ясно: что делать дальше с вашими отношениями.

Потеря физического притяжения 

Если вы не считаете вашего партнера сексуально привлекательным, вероятнее всего, у вас намечаются довольно масштабные проблемы в отношениях. Любая пара должна понимать: хоть секс и не главное, однако само физического и глубинное желание быть близкими друг с другом во всех смыслах уже формирует доверительные отношения. На них в свою очередь строятся остальные факторы отношений. 

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Lifestyle

Как избавиться от морщин при помощи альгинатной маски: рецепт в домашних условиях
Чем заменить сахар: ТОП-3 альтернативы
Полезные советы

Чем заменить сахар: ТОП-3 альтернативы
Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора
ЗОЖ

Почему ваша кожа теряет свою эластичность: ТОП-4 неожиданных фактора
Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета
Психология

Как достичь яркого оргазма: ТОП-4 главных совета

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK