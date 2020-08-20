Ревность в отношениях: ТОП-3 совета, как ее побороть

Ревность – достаточно частое явление в отношениях.

Поговорите с партнером

Увы, контролировать ее далеко не всегда бывает просто. А вот подпортить отношения она все же может. Предлагаем воспользоваться тремя советами, которые помогут вам сбавить градус.

Возможно, он действительно дает вам повод ощущать ревность? При этом с его колокольни все может выглядеть нормально. Помните: мы все индивидуальны, поэтому не стоит сходу рубить с плеча и говорить, что между вами все кончено. Лучше всего просто поговорить и выяснить, почему вы ощущаете ревность внутри.

Разберитесь в себе

Займитеьс делом

Чаще всего ревность возникает при боязни потерять партнера и неуверенность в себе. Также на это влияет и предыдущий не лучший опыт отношений. Суммарно это все складывается в не очень радужную картинку, а эмоции выплескиваются на партнера. Хотите гармонии в отношений – будьте гармоничной сама для себя в первую очередь.

Не исключено, что ревность возникает еще и при отсутствии более важных дел. Если вы постоянно заняты, крутитесь то там, то тут – вы точно не будете тратить ресурсы на выяснение бессмысленное отношений.

Напомним,