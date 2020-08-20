Ревность в отношениях: ТОП-3 совета, как ее побороть
Ревность – достаточно частое явление в отношениях.
Поговорите с партнером
Возможно, он действительно дает вам повод ощущать ревность? При этом с его колокольни все может выглядеть нормально. Помните: мы все индивидуальны, поэтому не стоит сходу рубить с плеча и говорить, что между вами все кончено. Лучше всего просто поговорить и выяснить, почему вы ощущаете ревность внутри.
Разберитесь в себе
Займитеьс делом
Не исключено, что ревность возникает еще и при отсутствии более важных дел. Если вы постоянно заняты, крутитесь то там, то тут – вы точно не будете тратить ресурсы на выяснение бессмысленное отношений.
Напомним,