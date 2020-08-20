Ревность в отношениях: ТОП-3 совета, как ее побороть

20 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Ревность в отношениях: ТОП-3 совета, как ее побороть
Ревность в отношениях: ТОП-3 совета, как ее побороть
Pinterest

Ревность – достаточно частое явление в отношениях.

Читайте такжеКак сделать вашу сексуальную жизнь более насыщенной: ТОП-3 неочевидных совета
Увы, контролировать ее далеко не всегда бывает просто. А вот подпортить отношения она все же может. Предлагаем воспользоваться тремя советами, которые помогут вам сбавить градус. 

Поговорите с партнером 

Возможно, он действительно дает вам повод ощущать ревность? При этом с его колокольни все может выглядеть нормально. Помните: мы все индивидуальны, поэтому не стоит сходу рубить с плеча и говорить, что между вами все кончено. Лучше всего просто поговорить и выяснить, почему вы ощущаете ревность внутри. 

Разберитесь в себе

Читайте такжеЗвезда сериала Первые ласточки откровенно рассказал о сексе
Чаще всего ревность возникает при боязни потерять партнера и неуверенность в себе. Также на это влияет и предыдущий не лучший опыт отношений. Суммарно это все складывается в не очень радужную картинку, а эмоции выплескиваются на партнера. Хотите гармонии в отношений – будьте гармоничной сама для себя в первую очередь. 

Займитеьс делом 

Не исключено, что ревность возникает еще и при отсутствии более важных дел. Если вы постоянно заняты, крутитесь то там, то тут – вы точно не будете тратить ресурсы на выяснение бессмысленное отношений. 

Напомним, 

Облако тегов

отношения психология советы

Материалы по теме

Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу
Новости

Бывший муж Ани Лорак закрутил роман с девушкой, которая очень похожа на певицу
ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме
Полезные советы

ТОП-3 запаха для создания уютной атмосферы в вашем доме
Какие вредные привычки убивают ваши почки: ТОП-3 причины
ЗОЖ

Какие вредные привычки убивают ваши почки: ТОП-3 причины
Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей
АвтоЛеди

Как вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK