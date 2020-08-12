Отношения и стыд: о чем не стоит бояться говорить в отношениях

В отношениях стыда в принципе быть не должно. В противном случае, вам будет крайне тяжело их сохранить.

Личное пространство

Предлагаем узнать о главных табу в отношениях, от мысли о которых стоит отказаться.

Вы имеете и можете претендовать на ваше личное пространство в любом его проявлении. Обязательно оговорите с партнером ваши личные границы, которые вам нарушать не стоит.

Бояться быть собой

Злиться на партнера

Вы же не сможете всю жизнь скрывать вашу истинную сущность перед партнером. А чтобы быть той, кем вы есть, нужно совсем немного – просто перестать притворяться. Это будет достаточно, чтобы вы оба поняли: хотите ли вы друг с другом строить отношения либо вам суждено идти в разные стороны.

Злость – крайне неприятный фактор, который несет деструктив в отношения. Однако, вместе с тем, стесняться проявления настоящих чувств по отношению к партнеру неправильно. Вы можете даже попробовать отвлечься от злости, но лучше все же найти причину этой эмоции и решить ее вместе с партнером.

Вы не можете понять партнера

Партнер - это, конечно, ваш избранник, однако далеко не всегда вы действительно можете понять его чувства. Связано это прежде всего со старинным изречением "чужая душа – потемки". Хотите понять – смиритесь с тем, что до конца осознать природу чужого бытия вам не под силу.

Напомним,