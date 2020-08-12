Отношения и стыд: о чем не стоит бояться говорить в отношениях
В отношениях стыда в принципе быть не должно. В противном случае, вам будет крайне тяжело их сохранить.
Личное пространство
Вы имеете и можете претендовать на ваше личное пространство в любом его проявлении. Обязательно оговорите с партнером ваши личные границы, которые вам нарушать не стоит.
Бояться быть собой
Злиться на партнера
Злость – крайне неприятный фактор, который несет деструктив в отношения. Однако, вместе с тем, стесняться проявления настоящих чувств по отношению к партнеру неправильно. Вы можете даже попробовать отвлечься от злости, но лучше все же найти причину этой эмоции и решить ее вместе с партнером.
Вы не можете понять партнера
Партнер - это, конечно, ваш избранник, однако далеко не всегда вы действительно можете понять его чувства. Связано это прежде всего со старинным изречением "чужая душа – потемки". Хотите понять – смиритесь с тем, что до конца осознать природу чужого бытия вам не под силу.
Напомним,
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