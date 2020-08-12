Отношения и стыд: о чем не стоит бояться говорить в отношениях

12 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Отношения и стыд: о чем не стоит бояться говорить в отношениях
Отношения и стыд: о чем не стоит бояться говорить в отношениях
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В отношениях стыда в принципе быть не должно. В противном случае, вам будет крайне тяжело их сохранить.

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Предлагаем узнать о главных табу в отношениях, от мысли о которых стоит отказаться. 

Личное пространство 

Вы имеете и можете претендовать на ваше личное пространство в любом его проявлении. Обязательно оговорите с партнером ваши личные границы, которые вам нарушать не стоит. 

Бояться быть собой 

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Вы же не сможете всю жизнь скрывать вашу истинную сущность перед партнером. А чтобы быть той, кем вы есть, нужно совсем немного – просто перестать притворяться. Это будет достаточно, чтобы вы оба поняли: хотите ли вы друг с другом строить отношения либо вам суждено идти в разные стороны. 

Злиться на партнера 

Злость – крайне неприятный фактор, который несет деструктив в отношения. Однако, вместе с тем, стесняться проявления настоящих чувств по отношению к партнеру неправильно. Вы можете даже попробовать отвлечься от злости, но лучше все же найти причину этой эмоции и решить ее вместе с партнером. 

Вы не можете понять партнера 

Партнер - это, конечно, ваш избранник, однако далеко не всегда вы действительно можете понять его чувства. Связано это прежде всего со старинным изречением "чужая душа – потемки". Хотите понять – смиритесь с тем, что до конца осознать природу чужого бытия вам не под силу. 

Напомним, 

 

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