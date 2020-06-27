Какие напитки противопоказано пить летом: ТОП-5 табу

Летом изобилие различных напитков так и манит попробовать чуть ли не каждый. Однако, будьте осторожны: это может плохо закончиться.

Газировка

Зачастую напитки, которыми мы пытаемся утолить жажду летом , несут абсолютно противоположный эффект. Предлагаем узнать, от каких напитков стоит отказаться просто сейчас.

Газировка вообще не лучший вариант напитка, который стоило бы пить. Но именно летом почему-то многие переходят именно на нее, объясняя свой выбор потребностью организма утолить жажду. Но помните: в газировке много сахара, который не только не поможет справиться с желанием пить, но еще и станет причиной лишних килограммов.

Сок из пакетика

Компот

Лучше отдавать свой выбор в пользу фрэша. Сок из пакетика заставит вас искать источник для питья еще больше. А пользы от такого напитка нет абсолютно никакой.

Опять же, тут важно понимать, добавлялся ли в компот сахар. Если ответ положительный, лучше отказаться от такого напитка. Как минимум из-за того, что жажду он точно не вылечит. А вот поспособствовать набору лишнего веса сможет.

Лимонад

Не стоит покупать лимонад в различных кафе или на улице. Часто, чтобы придать вкуc, продавцы попросту подмешивают большой процент сахарного сиропа к лимонаду. Отсюда же снова и проблемы с весом, и никакого утоления жажды.

Пиво

Многие любят утолять жажду охлажденным пивом, думая, что это отличный вариант, чтобы справиться с жаждой. По факту, в одном стакане пива содержится большое количество дрожжей, которые также приводят к не очень приятным последствиям.

Напомним,