Какие напитки противопоказано пить летом: ТОП-5 табу

27 июня 2020 14:30 Антонина Старовойт
Какие напитки противопоказано пить летом: ТОП-5 табу
Какие напитки противопоказано пить летом: ТОП-5 табу
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Летом изобилие различных напитков так и манит попробовать чуть ли не каждый. Однако, будьте осторожны: это может плохо закончиться.

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Зачастую напитки, которыми мы пытаемся утолить жажду летом, несут абсолютно противоположный эффект. Предлагаем узнать, от каких напитков стоит отказаться просто сейчас. 

Газировка 

Газировка вообще не лучший вариант напитка, который стоило бы пить. Но именно летом почему-то многие переходят именно на нее, объясняя свой выбор потребностью организма утолить жажду. Но помните: в газировке много сахара, который не только не поможет справиться с желанием пить, но еще и станет причиной лишних килограммов.

Сок из пакетика

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Лучше отдавать свой выбор в пользу фрэша. Сок из пакетика заставит вас искать источник для питья еще больше. А пользы от такого напитка нет абсолютно никакой. 

Компот 

Опять же, тут важно понимать, добавлялся ли в компот сахар. Если ответ положительный, лучше отказаться от такого напитка. Как минимум из-за того, что жажду он точно не вылечит. А вот поспособствовать набору лишнего веса сможет. 

Лимонад 

Не стоит покупать лимонад в различных кафе или на улице. Часто, чтобы придать вкуc, продавцы попросту подмешивают большой процент сахарного сиропа к лимонаду. Отсюда же снова и проблемы с весом, и никакого утоления жажды. 

Пиво 

Многие любят утолять жажду охлажденным пивом, думая, что это отличный вариант, чтобы справиться с жаждой. По факту, в одном стакане пива содержится большое количество дрожжей, которые также приводят к не очень приятным последствиям. 

Напомним, 

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