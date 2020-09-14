Детектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске

Сегодня, 14 сентября в 19:00, на СТБ выйдет 3 выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

В программу «Детектор лжи» обратился Алексей Карячка из Житомира, который считает, что его бабушка отгоняет от него всех девушек. Но действительно ли причина в этом?

Алексею уже за 30, у него нет своей семьи, а сам он живет с бабушкой. Герой утверждает, что именно старушка отгоняет от него всех потенциальных возлюбленных. Мужчина убежден, что проблема не в нем, а в том, что у него нет собственной жилплощади.

Мне хочется съехать от бабушки и быть самостоятельным,

– отметит Алексей.

Бабушка же считает: все те женщины ее внуку совершенно не пара!

Участник проекта Детектор лжи 10 Алексей Карячка в студии / пресс-служба канала СТБ

В студии проекта «Детектор лжи» Алексей намерен едва ли не впервые серьезно и откровенно поговорить со своей бабушкой и разобраться, в чем же причина его неудачной личной жизни.

Почему на самом деле Алексей не спешит менять ситуацию?

Не пропустите третий выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 14 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,