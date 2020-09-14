Детектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске

14 сентября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Детектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске
Детектор лжи 10 сезон 3 выпуск
кадр из программы

Сегодня, 14 сентября в 19:00, на СТБ выйдет 3 выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

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В программу «Детектор лжи» обратился Алексей Карячка из Житомира, который считает, что его бабушка отгоняет от него всех девушек. Но действительно ли причина в этом? 

Алексею уже за 30, у него нет своей семьи, а сам он живет с бабушкой. Герой утверждает, что именно старушка отгоняет от него всех потенциальных возлюбленных. Мужчина убежден, что проблема не в нем, а в том, что у него нет собственной жилплощади. 

Мне хочется съехать от бабушки и быть самостоятельным,
– отметит Алексей. 

Бабушка же считает: все те женщины ее внуку совершенно не пара!

Участник проекта Детектор лжи 10 Алексей Карячка в студии / пресс-служба канала СТБ
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В студии проекта «Детектор лжи» Алексей намерен едва ли не впервые серьезно и откровенно поговорить со своей бабушкой и разобраться, в чем же причина его неудачной личной жизни. 

Почему на самом деле Алексей не спешит менять ситуацию? 

Не пропустите третий выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 14 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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