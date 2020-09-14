Детектор лжи: неужели в неудачной личной жизни мужчины виновата его бабушка – смотрите в 3 выпуске
Сегодня, 14 сентября в 19:00, на СТБ выйдет 3 выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.
Алексею уже за 30, у него нет своей семьи, а сам он живет с бабушкой. Герой утверждает, что именно старушка отгоняет от него всех потенциальных возлюбленных. Мужчина убежден, что проблема не в нем, а в том, что у него нет собственной жилплощади.
Мне хочется съехать от бабушки и быть самостоятельным,– отметит Алексей.
Бабушка же считает: все те женщины ее внуку совершенно не пара!
Почему на самом деле Алексей не спешит менять ситуацию?
Не пропустите третий выпуск проекта «Детектор лжи» сегодня, 14 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,