7 причин, почему у вас нет секса

8 октября 2020 23:00 Алла Лысак
7 причин, почему у вас нет секса
7 причин, почему у вас нет секса

Мелочи, способные стать препятствием между вами и незабываемой ночью…

Беспорядок

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Если вы адепт чистоты, то за беспорядок вам будет стыдно, кроме того, адептом чистоты может оказаться ваш партнер; а если еще и на игрушку питомца наступить в процессе…

Холодные ноги

Шутки о партнерах в носках, конечно, до сих пор актуальны, но носки не испортят удовольствие, а ледяные конечности вполне.

Работающий телевизор

Во-первых, телевизор может вообще помешать сексу, начнется интересный фильм, и настроение уйдет…

Во-вторых, проследите, чтобы по ТВ шла подходящая программа, а не… политические дебаты, например.

7 причин, почему у вас нет секса

Сильная привязанность к смартфону

Упс, если решите ответить на звонок и смс во время секса! Вы, конечно, многозадачные, но не настолько же…

Не превращайте постель в офис, ставьте на беззвучный режим.

Проблемы с гигиеной

Если у партнера игровое настроение, а вы чувствуете, что нуждаетесь в душе… секс может не состояться.

Для таких случаев носите в сумочке гигиенические салфетки.

Питомцы, жаждущие внимания

Читайте такжеО чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Наверное, у каждого хозяина питомца были такие забавные ситуации. Избежать назойливого вмешательства животного очень просто, закройте спальню до того, как начнете.

Алкоголь и невоздержанность в еде

Помните о чувстве меры! Спиртное помогает пробудить страсть лишь в кино, а на самом деле делает из людей желе.

Даже если вы захотите, и он будет готов, лучший секс в вашей жизни точно не состоится, а худший – очень даже может быть.

7 причин, почему у вас нет секса

Напомним,

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