7 причин, почему у вас нет секса
Мелочи, способные стать препятствием между вами и незабываемой ночью…
Беспорядок
Холодные ноги
Шутки о партнерах в носках, конечно, до сих пор актуальны, но носки не испортят удовольствие, а ледяные конечности вполне.
Работающий телевизор
Во-первых, телевизор может вообще помешать сексу, начнется интересный фильм, и настроение уйдет…
Во-вторых, проследите, чтобы по ТВ шла подходящая программа, а не… политические дебаты, например.
Сильная привязанность к смартфону
Упс, если решите ответить на звонок и смс во время секса! Вы, конечно, многозадачные, но не настолько же…
Не превращайте постель в офис, ставьте на беззвучный режим.
Проблемы с гигиеной
Если у партнера игровое настроение, а вы чувствуете, что нуждаетесь в душе… секс может не состояться.
Для таких случаев носите в сумочке гигиенические салфетки.
Питомцы, жаждущие внимания
Алкоголь и невоздержанность в еде
Помните о чувстве меры! Спиртное помогает пробудить страсть лишь в кино, а на самом деле делает из людей желе.
Даже если вы захотите, и он будет готов, лучший секс в вашей жизни точно не состоится, а худший – очень даже может быть.
Напомним,