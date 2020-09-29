Здоровье почек – это здоровье всего организма, поэтому нужно знать о неблагоприятных факторах, влияющих на состояние этого важного органа.

Читайте такжеО чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике Хорошее здоровье на Интере» о нефрите. Согласно данным Национального реестра больных хроническими болезнями почек, 490 тысяч человек в Украине страдают от этого недуга, из них 35 тысяч находятся на пороге тяжелой стадии почечной недостаточности. В студии программы ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут, как вовремя заметить, что ваши почки дали сбой, и не довести себя до гемодиализа.

Нефрит (от древнегреческого νεφρός – почка) – это воспаление почек. В зависимости от длительности проявлений он бывает острым и хроническим. Нефрит могут спровоцировать инфекции, прием сильнодействующих препаратов и нарушения иммунных механизмов. Как следствие – развивается воспаление и отек в тканях почек, что мешает органу выполнять свою функцию. Чтобы разобраться, почему возникает нефрит, каковы его симптомы и как сохранить почки здоровыми, в студию программы придет композитор, солист группы «Авиатор» Дмитрий Тодорюк. Певец много гастролирует, часто ходит в походы, ездит на рыбалку и понимает, что такой активный ритм жизни требует внимательного отношения к своему здоровью. Как вовремя определить проблему? При каких симптомах надо немедленно идти к врачу-нефрологу?

Хорошее здоровье на Интере: как сохранить почки здоровыми? / пресс-служба

«С яркой клиникой протекают только воспалительные болезни почек, которые чаще всего возникают после простудных заболеваний и переохлаждений, – рассказывает уролог Сайдали Халилов. – Тогда появляются острые или ноющие боли в поясничном отделе позвоночника и внизу живота, лихорадка, тошнота. Но сложность в том, что большинство почечных болезней протекают скрыто, не заявляют о себе до поры до времени. В этом случае человек часто не понимает, что у него проблемы именно с почками. И теряет драгоценное время. Вовремя сданные анализы позволяют не пропустить вялотекущие заболевания. Необходимо делать общий анализ крови и мочи раз в 6-7 месяцев, раз в год узнавать количество креатинина в крови и делать УЗИ почек».

Еще одна гостья программы – Юлия Деренивская – проходит УЗИ почек несколько раз в год, так как уже заработала хронический пиелонефрит. С чем связано возникновение болезни? Как она лечится? Как меняется образ жизни при таком диагнозе? Другая героиня ток-шоу – Марина Зеленюк – заболела гломерулонефритом после комариного укуса. Много лет девушке пришлось жить на гемодиализе, пока ей не сделали операцию по пересадке донорской почки. Марина пришла в студию программы, чтобы поделиться своим опытом.

Что такое почечная недостаточность? Какой должна быть диета при заболевании почек? Кто чаще других болеет нефритом? И главное – как сохранить почки здоровыми? Разобраться во всех вопросах, связанных с нефритом, помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: уролог Сайдали Халилов, терапевт Наталья Гордиенко и диетолог Борис Скачко.

Хорошее здоровье на Интере: как сохранить почки здоровыми? / пресс-служба

«Осень – время вирусных заболеваний, – отмечает терапевт Наталья Гордиенко. – После перенесённых простуд не ленитесь обследоваться: сделать анализы мочи и крови. Это очень просто, но ведь всем некогда! В результате мы пропускаем лёгкие почечные повреждения, которые со временем могут перейти в хронические. Опасность почечной недостаточности нельзя недооценивать: она необратима. Пациентам с таким диагнозом пожизненно назначают процедуру гемодиализа – 3-4 раза в неделю, по четыре часа каждую. Только так можно продлить их жизнь».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о нефрите – во вторник, 29 сентября, в 13:20 на телеканале «Интер».