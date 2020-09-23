Хорошее здоровье на Интере - грипп: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)

23 сентября в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – депрессия.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят к 3 миллионам случаев тяжелых осложнений и к 650 тысячам смертей во всем мире. Как отличить грипп от простуды? Сколько всего существует вирусов гриппа? Кто больше всего рискует заразиться, как уберечься от вируса и какая вакцина от гриппа лучше, рассказали эксперты ток-шоу: инфекционист Евгения Менжулина, педиатр Анна Горбань, эпидемиолог Алексей Ершов. Звездная гостья программы – певица Наталка Карпа.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 23.09.2020 смотрите онлайн на tv.ua.