Хорошее здоровье на Интере - нефрит: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

24 сентября 2020 15:40 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - нефрит: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

29 сентября в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – нефрит.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Здоровье почек – это здоровье всего организма, поэтому так важно знать о неблагоприятных факторах, влияющих на состояние этого важного органа. В очередном выпуске ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» зрители узнают, почему возникает пиелонефрит, каковы его симптомы и как сохранить почки здоровыми? Эксперты программы: уролог Сайдали Халилов, терапевт Наталья Гордиенко и диетолог Борис Скачко. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – солист группы «Авиатор» Дмитрий Тодорюк.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 29 сентября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.

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