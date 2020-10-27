Как сказать партнеру, что в вашем сексе не все хорошо?
Партнер вам нравится, но секс с ним – совсем не ок. Рассказываем, как исправить эту ситуацию.
Первым делом вы должны поговорить с собой
Конкретика спасет ситуацию и подскажет, что вы хотите сказать любимому человеку. Например, если вы не испытываете оргазма, вероятно, партнер ласкает вас не так. Вспомните, как вы любите, и расскажите ему об этом, делая упор на то, что любимый, наверное, хотел бы доставить вам еще больше удовольствия, поэтому сделает это в следующий раз…
Придумайте, как разнообразить секс
Иногда разговоры только мешают, нужно брать инициативу в свои руки, предлагать новые позы, подсказывать партнеру, как вас необходимо касаться, говорить о дискомфорте, если он возникает. Другими словами, стать более открытой.
Помните, что секс – тонкая тема, завязанная на комплексах и самоуважении.
Обратная связь
И проблема, как вы сами понимаете, в том, что оба молчат.
Напомним,