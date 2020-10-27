Как сказать партнеру, что в вашем сексе не все хорошо?

Партнер вам нравится, но секс с ним – совсем не ок. Рассказываем, как исправить эту ситуацию.

Первым делом вы должны поговорить с собой

Очень важно, чтобы вы поняли, что конкретно вас не устраивает.

Конкретика спасет ситуацию и подскажет, что вы хотите сказать любимому человеку. Например, если вы не испытываете оргазма, вероятно, партнер ласкает вас не так. Вспомните, как вы любите, и расскажите ему об этом, делая упор на то, что любимый, наверное, хотел бы доставить вам еще больше удовольствия, поэтому сделает это в следующий раз…

Придумайте, как разнообразить секс

Иногда разговоры только мешают, нужно брать инициативу в свои руки, предлагать новые позы, подсказывать партнеру, как вас необходимо касаться, говорить о дискомфорте, если он возникает. Другими словами, стать более открытой.

Помните, что секс – тонкая тема, завязанная на комплексах и самоуважении.

Обратная связь

Начать разговор можно с того, что вы хотите сделать ваш секс лучше, попросите партнера сказать, чего ему не хватает. Для многих это становится откровением года. Оказывается, не только вы недовольны сексом, но и ваш партнер хотел бы большего…

И проблема, как вы сами понимаете, в том, что оба молчат.

Напомним,