Правила анального секса, о которых редко говорят

Анальный секс больше не считается запретной темой, однако многие женщины до сих пор уверяют, что это настоящая пытка.

Прежде чем пробовать что-то новое, необходимо досконально изучить вопрос. Анальный секс без должной подготовки и знаний всех нюансов действительно не принесет удовольствия, но если подойди к эксперименту правильно...

Многие руководства по сексу велят нам расслабиться, отключить голову и наслаждаться. Но с анальным сексом все иначе. Во-первых, помните, что анальный секс не бывает спонтанным или случайным.

Подготовка не только поможет вам избежать неприятных ощущений, но и снимет психологический барьер.

Анальный секс необходимо планировать, в этом нет ничего страшного.

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Во-вторых, обсудите с молодым человеком все особенности самого процесса.

Можете даже не отправлять его в Сеть для просвещения, техника проникновения довольно проста и понятна: движения должны быть ввинчивающими, начинать нужно с одного пальца, давая женщине привыкнуть, растягивая отверстие.

Как часто можно заниматься анальным сексом?

При анальном сексе отсутствует риск забеременеть, однако любой вирус, который есть у партнера, может попасть в кровоток.

К сожалению, при анальном сексе ранки и повреждения могут возникать даже незаметно для женщины. Поэтому заниматься анальным сексом слишком часто нельзя. Оптимально – раз в десять дней. Если чаще, могут возникнуть проблемы со сфинктером.

Напомним,