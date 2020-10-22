Правила анального секса, о которых редко говорят
Анальный секс больше не считается запретной темой, однако многие женщины до сих пор уверяют, что это настоящая пытка.
Прежде чем пробовать что-то новое, необходимо досконально изучить вопрос. Анальный секс без должной подготовки и знаний всех нюансов действительно не принесет удовольствия, но если подойди к эксперименту правильно...
Подготовка не только поможет вам избежать неприятных ощущений, но и снимет психологический барьер.
Анальный секс необходимо планировать, в этом нет ничего страшного.
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Во-вторых, обсудите с молодым человеком все особенности самого процесса.
Можете даже не отправлять его в Сеть для просвещения, техника проникновения довольно проста и понятна: движения должны быть ввинчивающими, начинать нужно с одного пальца, давая женщине привыкнуть, растягивая отверстие.
Как часто можно заниматься анальным сексом?
К сожалению, при анальном сексе ранки и повреждения могут возникать даже незаметно для женщины. Поэтому заниматься анальным сексом слишком часто нельзя. Оптимально – раз в десять дней. Если чаще, могут возникнуть проблемы со сфинктером.
Напомним,