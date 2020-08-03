О чем может рассказать ваш любимый вкус мороженого: британские ученые

3 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
О чем может рассказать ваш любимый вкус мороженого: британские ученые
О чем может рассказать ваш любимый вкус мороженного: британские ученые
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Вкус, которому вы чаще всего отдаете предпочтение, может рассказать о вашем характере и даже о любимых жанрах в кино и музыке.

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Американская компания OnePoll выяснила среди 2000 респондентов жителейСША, что к рейтингу самых любимых вкусов попали шоколад, ваниль и клубничный. Об этом сообщает Study Finds.

По мнению экспертов, фанаты клубничного мороженного чаще всего могут встретить свою любовь до 24 лет, ванильного - в 24 лет, а шоколадного - в 26. 

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К экстравертам и любителям джазовой музыки относятся люди, которые выбирают клубничное мороженное. Сторонники шоколадного вкуса отдают предпочтение романтическим комедиям и поп-музыке. Любители ванильного чаще оказываются интровертами. Вони также более любвеобильны с собаками, чем с котами, и любят идти на риски. 

Напомним,

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