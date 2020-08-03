О чем может рассказать ваш любимый вкус мороженого: британские ученые
3 августа 2020 11:30
О чем может рассказать ваш любимый вкус мороженного: британские ученые
Вкус, которому вы чаще всего отдаете предпочтение, может рассказать о вашем характере и даже о любимых жанрах в кино и музыке.
жителейСША, что к рейтингу самых любимых вкусов попали шоколад, ваниль и клубничный. Об этом сообщает Study Finds.
По мнению экспертов, фанаты клубничного мороженного чаще всего могут встретить свою любовь до 24 лет, ванильного - в 24 лет, а шоколадного - в 26.
Напомним,