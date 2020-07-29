Как избавиться от перхоти при помощи народных средств: эффективные советы

29 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от перхоти при помощи народных средств: эффективные советы
Как избавиться от перхоти при помощи народных средств: эффективные советы
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Перхоть - достаточно распространенная проблема, связанная с рядом множества причин появления.

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Однако часто эта Проблема становится действительно неприятной и даже опасной, если вовремя не дать ей должного лечения. Но не спешите сразу покупать супердорогие шампуни - попробуйте воспользоваться проверенными народными средствами, нейтрализующими перхоть. 

Сок свеклы 

Обязательно перед мытьем головы нанесите на волос свежий сок свеклы. Затем спустя час смойте его шампунем. Лучше всего сделать шампунь самостоятельно. Для этого вам необходимо воспользоваться яйцом, тетарборатом натрия и небольшим количеством воды. 

Морская соль

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Растворите 2 столовые ложки натуральной морской соли в стакане воды. Затем нанесите ее на кожу головы и волосы. Далее вам необходимо помассировать их пару минут. Смойте соль обычным шампунем. 

Аспирин 

Не головой единой. Попробуйте добавить в обычную порцию шампуня 2 размятые таблетки аспирина. Затем вам нужно помыть голову, помассировать и смыть. Если у вас нет аспирина, замените его содой.  

Отвар крапивы

Данный отвар необходимо использовать для ополаскивая волос. Чтобы его сделать, залейте 1 стакан сушеной крапивы полутора литрами воды. Варит его необходимо на водяной бане около 20 минут.

Напомним, 

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