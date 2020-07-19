С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака

19 июля 2020 10:00 Антонина Старовойт
С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака
С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака
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Щитовидная железа - важный орган в нашем теле, который отвечает за регуляцию сразу множества гормонов.

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Именно поэтому сбой в работе щитовидки заметить не так трудно. Нужно только вовремя реагировать на сигналы тела и ни в коем случае не игнорировать их. 

Проблемы со сном 

Обычно проблему можно наблюдать тогда, когда после сна вы чувствуете себя еще более уставшей, чем до него. Также на сбои указывают частые перебои в сне и бессонницы. Лучше всего проверить гормоны Т3 и Т4. Зачастую вина кроется именно в них за проблемы со сном. 

Частое потоотделение 

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Повышенная потливость - главный признак проблем с щитовидной железой. Зачастую это говорит о ее гиперактивности. Работает это так: в крови растет уровень гормонов, которые стимулируют метаболизм, а также увеличивают уровень энергии. Из-за таких изменений организм начинает реагировать потоотделением. При чем скрыть его интенсивность обычно невозможно при помощи дезодоранта. 

Тревожное состояние 

Можно винить себя в чрезмерной эмоциональности. Однако, иногда дело бывает не столько в ней, сколько в фоновом возбуждении, которое провоцирует работа мозга. Это возникает из-за гормонов, за работу которых отвечает щитовидка. Когда ее работа сбивается, то тревожное состояние становится частью вашей повседневной жизни. 

Проблемы с ЖКТ 

Многие до сих пор не знают, что работа щитовидки тесно связана с кишечником. Дело в том, что у гормонов, которые вырабатывает щитовидка, существует много задач. Одна из них - контроль работы ЖКТ. Если гормонов много либо мало, то колики в районе кишечника могут стать вашей постоянной проблемой. 

Напомним, 

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