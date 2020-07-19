С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака

Щитовидная железа - важный орган в нашем теле, который отвечает за регуляцию сразу множества гормонов.

Проблемы со сном

Именно поэтому сбой в работе щитовидки заметить не так трудно. Нужно только вовремя реагировать на сигналы тела и ни в коем случае не игнорировать их.

Обычно проблему можно наблюдать тогда, когда после сна вы чувствуете себя еще более уставшей, чем до него. Также на сбои указывают частые перебои в сне и бессонницы. Лучше всего проверить гормоны Т3 и Т4. Зачастую вина кроется именно в них за проблемы со сном.

Частое потоотделение

Тревожное состояние

Повышенная потливость - главный признак проблем с щитовидной железой. Зачастую это говорит о ее гиперактивности. Работает это так: в крови растет уровень гормонов, которые стимулируют метаболизм, а также увеличивают уровень энергии. Из-за таких изменений организм начинает реагировать потоотделением. При чем скрыть его интенсивность обычно невозможно при помощи дезодоранта.

Можно винить себя в чрезмерной эмоциональности. Однако, иногда дело бывает не столько в ней, сколько в фоновом возбуждении, которое провоцирует работа мозга. Это возникает из-за гормонов, за работу которых отвечает щитовидка. Когда ее работа сбивается, то тревожное состояние становится частью вашей повседневной жизни.

Проблемы с ЖКТ

Многие до сих пор не знают, что работа щитовидки тесно связана с кишечником. Дело в том, что у гормонов, которые вырабатывает щитовидка, существует много задач. Одна из них - контроль работы ЖКТ. Если гормонов много либо мало, то колики в районе кишечника могут стать вашей постоянной проблемой.

Напомним,