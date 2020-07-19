С вашей щитовидкой проблемы: ТОП-4 неочевидных признака
Щитовидная железа - важный орган в нашем теле, который отвечает за регуляцию сразу множества гормонов.
Проблемы со сном
Обычно проблему можно наблюдать тогда, когда после сна вы чувствуете себя еще более уставшей, чем до него. Также на сбои указывают частые перебои в сне и бессонницы. Лучше всего проверить гормоны Т3 и Т4. Зачастую вина кроется именно в них за проблемы со сном.
Частое потоотделение
Тревожное состояние
Можно винить себя в чрезмерной эмоциональности. Однако, иногда дело бывает не столько в ней, сколько в фоновом возбуждении, которое провоцирует работа мозга. Это возникает из-за гормонов, за работу которых отвечает щитовидка. Когда ее работа сбивается, то тревожное состояние становится частью вашей повседневной жизни.
Проблемы с ЖКТ
Многие до сих пор не знают, что работа щитовидки тесно связана с кишечником. Дело в том, что у гормонов, которые вырабатывает щитовидка, существует много задач. Одна из них - контроль работы ЖКТ. Если гормонов много либо мало, то колики в районе кишечника могут стать вашей постоянной проблемой.
Напомним,