ТОП-3 признака нездорового кишечника
Возможно, вы даже не замечаете, но вашему кишечнику уже давно плохо, и он требует немедленного вмешательства.
Хочется конкретных продуктов
Жажда конкретного типа пищи, особенно сладостей и сахара, скорее всего, означает, что у вас дисбаланс кишечных бактерий. Вместо сладостей диетологи советуют потреблять: йогурт, кефир, квашеную капусту, капусту кимчи, соевое мясо, мисо-суп, маринованные огурцы, домашний квас, сыры гауда, моцарелла, чеддер и обычный творог. А вот от дрожжевых продуктов стоить отказаться.
Резкие скачки веса
Тревога
Оказывается, 90% серотонина - гормона, который отвечает за хорошее настроение, сон, аппетит и память - вырабатывается именно в кишечнике. При дисбалансе вырабатывается меньше серотонина. Это в свою очередь чревато депрессией, тревожными состояниями и плохим настроением. Так же низкое количество серотонина грозит бессонницей и постоянной сонливостью.
Напомним,