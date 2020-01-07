ТОП-3 признака нездорового кишечника

Возможно, вы даже не замечаете, но вашему кишечнику уже давно плохо, и он требует немедленного вмешательства.

Сегодня мы расскажем, как определить, что с вашим кишечником явно какие-то проблемы и перейти к незамедлительному лечению.

Хочется конкретных продуктов

Жажда конкретного типа пищи, особенно сладостей и сахара, скорее всего, означает, что у вас дисбаланс кишечных бактерий. Вместо сладостей диетологи советуют потреблять: йогурт, кефир, квашеную капусту, капусту кимчи, соевое мясо, мисо-суп, маринованные огурцы, домашний квас, сыры гауда, моцарелла, чеддер и обычный творог. А вот от дрожжевых продуктов стоить отказаться.

Резкие скачки веса

Определенные виды бактерий способны спровоцировать как увеличение веса, так и резкую его потерю. Слишком большое количество микробов в тонком кишечнике может испортить здоровье кишечника, мешать усвоению витаминов, минералов и жиров. В случае невозможности переваривать жир вы будете значительно терять в весе. Другие типы бактерий связаны с увеличением веса, поскольку забирают больше калорий из продуктов и приводят к отложению жира в области живота, что он выглядит немного беременным.

Тревога

Оказывается, 90% серотонина - гормона, который отвечает за хорошее настроение, сон, аппетит и память - вырабатывается именно в кишечнике. При дисбалансе вырабатывается меньше серотонина. Это в свою очередь чревато депрессией, тревожными состояниями и плохим настроением. Так же низкое количество серотонина грозит бессонницей и постоянной сонливостью.

Напомним,