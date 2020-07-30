Ученые разработали устройство, которое сможет измерять сочность продуктов

30 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Ученые разработали устройство, которое сможет измерять сочность продуктов
Ученые разработали устройство, которое сможет измерять сочность продуктов
pixabay.com

Американские студенты разработали устройство, которое сможет измерять сочность фруктов и овощей.

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Такая разработка поможет уменьшить количество пищевых отходов. Ежегодно в США около 40% всей еды в стране выбрасывается в мусорник. Суммарно это приносит более 165 миллиардов убытков стране. К слову, из этих денег можно приготовить 58 триллионов новых блюд. 

Решать проблему взялась команда студентом Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона Полсона совместно со стартапом Savormetrics.

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Для исследований выбрали авокадо, поскольку именно этот фрукт часто выбрасывается. В то же время он стоит дорого и имеет высокую рыночную стоимость - около 2,28 миллиардов долларов в год. 

"Сохранение всего лишь пары штук авокадо может оправдать цену нашего устройства", - комментирует один их студентов Джозеф Санчес. 

 

В устройстве будут находиться датчики, измеряющие определенные химические вещества в авокадо. Информация от этих датчиков включена в модель машинного обучения, чтобы предсказать, когда точно авокадо созреет. Исходные данные модели отображаются в приложении, которое показывает не только дату созревания фрукта, но еще и количество дней для созревания отдельно взятого авокадо. 

Напомним, 

Облако тегов

наука продукты технологии авокадо

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