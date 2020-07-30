Ученые разработали устройство, которое сможет измерять сочность продуктов
Американские студенты разработали устройство, которое сможет измерять сочность фруктов и овощей.
Решать проблему взялась команда студентом Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона Полсона совместно со стартапом Savormetrics.
"Сохранение всего лишь пары штук авокадо может оправдать цену нашего устройства", - комментирует один их студентов Джозеф Санчес.
В устройстве будут находиться датчики, измеряющие определенные химические вещества в авокадо. Информация от этих датчиков включена в модель машинного обучения, чтобы предсказать, когда точно авокадо созреет. Исходные данные модели отображаются в приложении, которое показывает не только дату созревания фрукта, но еще и количество дней для созревания отдельно взятого авокадо.
Напомним,