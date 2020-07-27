Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски

27 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски
Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски
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Второй подбородок - проблема, с которой сталкивается достаточно много девушек любого возраста. При этом далеко не всегда это может быть связано с лишним весом.

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Предлагаем узнать, как эффективно избавиться от столь неприятной проблемы в домашних условиях при помощи специальных масок

Маска из груши

Вам понадобятся: 

  • груша
  • яичный желток,
  • 1 ст. л. сливочного масла,
  • 1 ч. л. меда

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Разомните грушу до состояния пюре. Затем добавьте яичный желток, сливочное масло и мед. Масло обязательно растопить на водяной бане. Важно: предварительно маслу нужно дать остыть. Затем добавьте остальные ингредиенты и нанесите их на зону шеи и декольте. Держите маску около 20 минут. Затем смойте теплой водой. 

Маска из чая

Вам понадобятся: 

  •  2 ст. л. крепкого чая,
  • 2 ст. л. перемолотых в блендере овсяных хлопьев,
  • 1 ст. л. кефира,
  • 2 ч.л. меда.

Возьмите все указанные выше ингредиенты и тщательно смешайте воедино. Затем найти им настояться до 5 минут. Далее нанесите их толстым слоем на шею и подбородок. Таким образом вы должны удерживать маску около 15 минут. Смойте теплой водой. Такая маска будет полезной для восстановления и подтягивания кожи.

Маска на дрожжах

Вам понадобятся: 

  • любые дрожжи
  • отстоянная вода 

Такая маска имеет омолаживающий эффект. Она с легкостью разглаживает морщины, а также подтягивает общий вид лица. Для приготовления маски достаточно смешать отстоянную воду с дрожжами. Держать ее нужно на лице и шее до 40 минут. Курс важно проводить до 15 раз. 

Напомним, 

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