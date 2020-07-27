Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски

Второй подбородок - проблема, с которой сталкивается достаточно много девушек любого возраста. При этом далеко не всегда это может быть связано с лишним весом.

Маска из груши

Вам понадобятся:

груша

яичный желток,

1 ст. л. сливочного масла,

1 ч. л. меда

Предлагаем узнать, как эффективно избавиться от столь неприятной проблемы в домашних условиях при помощи специальных масок

Маска из чая

Вам понадобятся:

2 ст. л. крепкого чая,

2 ст. л. перемолотых в блендере овсяных хлопьев,

1 ст. л. кефира,

2 ч.л. меда.

Разомните грушу до состояния пюре. Затем добавьте яичный желток, сливочное масло и мед. Масло обязательно растопить на водяной бане. Важно: предварительно маслу нужно дать остыть. Затем добавьте остальные ингредиенты и нанесите их на зону шеи и декольте. Держите маску около 20 минут. Затем смойте теплой водой.

Возьмите все указанные выше ингредиенты и тщательно смешайте воедино. Затем найти им настояться до 5 минут. Далее нанесите их толстым слоем на шею и подбородок. Таким образом вы должны удерживать маску около 15 минут. Смойте теплой водой. Такая маска будет полезной для восстановления и подтягивания кожи.

Маска на дрожжах

Вам понадобятся:

любые дрожжи

отстоянная вода

Такая маска имеет омолаживающий эффект. Она с легкостью разглаживает морщины, а также подтягивает общий вид лица. Для приготовления маски достаточно смешать отстоянную воду с дрожжами. Держать ее нужно на лице и шее до 40 минут. Курс важно проводить до 15 раз.

Напомним,