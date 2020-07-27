Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски
Второй подбородок - проблема, с которой сталкивается достаточно много девушек любого возраста. При этом далеко не всегда это может быть связано с лишним весом.
Маска из груши
Вам понадобятся:
- груша
- яичный желток,
- 1 ст. л. сливочного масла,
- 1 ч. л. меда
Маска из чая
Вам понадобятся:
- 2 ст. л. крепкого чая,
- 2 ст. л. перемолотых в блендере овсяных хлопьев,
- 1 ст. л. кефира,
- 2 ч.л. меда.
Возьмите все указанные выше ингредиенты и тщательно смешайте воедино. Затем найти им настояться до 5 минут. Далее нанесите их толстым слоем на шею и подбородок. Таким образом вы должны удерживать маску около 15 минут. Смойте теплой водой. Такая маска будет полезной для восстановления и подтягивания кожи.
Маска на дрожжах
Вам понадобятся:
- любые дрожжи
- отстоянная вода
Такая маска имеет омолаживающий эффект. Она с легкостью разглаживает морщины, а также подтягивает общий вид лица. Для приготовления маски достаточно смешать отстоянную воду с дрожжами. Держать ее нужно на лице и шее до 40 минут. Курс важно проводить до 15 раз.
Напомним,