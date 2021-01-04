Проблемы, от которых можно избавиться с помощью страстного секса

Проблемы, от которых можно избавиться с помощью страстного секса

Давно известно, что секс позитивно влияет на организм, с его помощью даже можно избавиться от некоторых проблем.

Ожирение

Хотите избавиться от лишнего веса? Тогда выберите интимные утехи, вместо лежания на диване вместе с любимым партнером.

За один сексуальный акт человек тратит от 100 до 120 калорий.

Не так много, как принято считать, но гораздо больше, чем дает уже упомянутое лежание на диване.

Атеросклероз

Вероятность инфаркта в два раза ниже у мужчин (возраст не имеет значения), которые регулярно занимается сексом. Этот феномен был доказан в 2018 году французскими кардиологами. С тех пор его так и не смогли опровергнуть.

Вирусные заболевания

Депрессия

Удивительно, но факт: во время занятий сексом активизируется выработка гормона DHEA (прастерона), который участвует в борьбе с вирусными заболеваниями и повышает врожденный иммунитет человека.

Качественный секс стимулирует выработку гормона счастья (дофамина) в организме, что может быть способом постепенной нормализации настроения в случае депрессии (хотя и в комплексе с медикаментозным лечением).

Напомним,