Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета

10 августа 2020 21:00 Антонина Старовойт
Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
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Оральные ласки – одна из важных составляющих здоровой сексуальной жизни. А еще – отличный способ сделать приятно своему партнеру.

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Не прячьтесь 

Многим парням нравится наблюдать за девушкой во время их оральной ласки. Не отводите глаза в сторону. Это будет создавать лишние неловкости. Лучше сфокусируйтесь на моменте и отдайтесь в наивысшей степени наслаждения ему. 

Следите за волосами

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Тут уже лайфхак исключительно для девушек. Конечно, вы можете эффектно выглядеть в постели с распущенными волосами. Но это вам точно будет мешать при оральной ласке. Лучше все же держать резинку под рукой, чтобы в нужный момент собрать волосы. Иначе они будут мешать и вам, и, соответственно, ему. 

Выдерживайте скорость 

Не нужно сразу начинать с космических скоростей. В идеале вы должны постепенно выдерживать импульс и чередовать скорость от быстрой к более медленной. 

Внимание головке 

При оральном сексе важно особое внимание уделять головке члена. Она должна быть постоянно задействована в процессе соития. Можете касаться ее языком либо прислонять к щеке. В любом случае, такое внимание не оставит рецепторы мужчины в спокойном состоянии. 

Напомним, 

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