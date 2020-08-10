Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета

Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета

Оральные ласки – одна из важных составляющих здоровой сексуальной жизни. А еще – отличный способ сделать приятно своему партнеру.

Не прячьтесь

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Многим парням нравится наблюдать за девушкой во время их оральной ласки. Не отводите глаза в сторону. Это будет создавать лишние неловкости. Лучше сфокусируйтесь на моменте и отдайтесь в наивысшей степени наслаждения ему.

Следите за волосами

Выдерживайте скорость

Тут уже лайфхак исключительно для девушек. Конечно, вы можете эффектно выглядеть в постели с распущенными волосами. Но это вам точно будет мешать при оральной ласке. Лучше все же держать резинку под рукой, чтобы в нужный момент собрать волосы. Иначе они будут мешать и вам, и, соответственно, ему.

Не нужно сразу начинать с космических скоростей. В идеале вы должны постепенно выдерживать импульс и чередовать скорость от быстрой к более медленной.

Внимание головке

При оральном сексе важно особое внимание уделять головке члена. Она должна быть постоянно задействована в процессе соития. Можете касаться ее языком либо прислонять к щеке. В любом случае, такое внимание не оставит рецепторы мужчины в спокойном состоянии.

Напомним,