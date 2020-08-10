Правильные оральные ласки, от которых он будет без ума: ТОП-4 секрета
Оральные ласки – одна из важных составляющих здоровой сексуальной жизни. А еще – отличный способ сделать приятно своему партнеру.
Не прячьтесь
Многим парням нравится наблюдать за девушкой во время их оральной ласки. Не отводите глаза в сторону. Это будет создавать лишние неловкости. Лучше сфокусируйтесь на моменте и отдайтесь в наивысшей степени наслаждения ему.
Следите за волосами
Выдерживайте скорость
Не нужно сразу начинать с космических скоростей. В идеале вы должны постепенно выдерживать импульс и чередовать скорость от быстрой к более медленной.
Внимание головке
При оральном сексе важно особое внимание уделять головке члена. Она должна быть постоянно задействована в процессе соития. Можете касаться ее языком либо прислонять к щеке. В любом случае, такое внимание не оставит рецепторы мужчины в спокойном состоянии.
Напомним,
- Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
- Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака