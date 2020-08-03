Полезная программа: в чем секрет полезной окрошки?

3 августа 2020 12:30 Александр Кива
Полезная программа: в чем секрет полезной окрошки?
Полезная программа: в чем секрет полезной окрошки?
пресс-служба

Во вторник, 4 августа, в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа». Тема программы – окрошка. Холодные супы.

Читайте такжеНа Интере – новый сезон Полезной программы
В первом выпуске проекта ведущий Александр Лукьяненко вместе с экспертами будет обсуждать преимущества окрошки  популярного летом холодного супа, который хорошо утоляет чувство голода и жажду. Чем полезно это блюдо?

«Окрошка – не только легкое летнее блюдо, но и дополнительный источник воды, – объясняет диетолог Ольга Безуглая. – Вода содержится в свежих овощах и зелени. Кроме того, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки. Тем, кто следит за весом, лучше всего делать окрошку с отварным мясом, заправляя кефиром низкой жирности или минеральной водой. Если любите традиционную окрошку на квасе, лучше покупать домашний квас без сахара или готовить его самим. Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что квас может вызывать газообразование и вздутие живота. Есть люди, которым от окрошки лучше отказаться вовсе. Например, кефир и квас противопоказаны при язве, желчекаменной болезни, при обострении хронических заболеваний ЖКТ. И, конечно, сладкий квас противопоказан при сахарном диабете».

Какие ингредиенты для окрошки лучше выбрать: печеный картофель или сваренный в мундире, свежие огурцы или соленые, хрен или горчицу? Можно ли похудеть на окрошке? И какие секретные ингредиенты можно использовать, чтобы придать окрошке пикантный вкус? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Юлия Слива, диетолог Ольга Безуглая, шеф-повар Артур Протченко. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Читайте такжеАктер Алексей Комаровский: Школьный стереотип, что "лето – это отдых", остался в прошлом
«В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, мы любим готовить классический вариант с добавлением молодой картошки, редиса, огурцов, яиц и зелени, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом: блюдо получается питательным и ароматным. Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за фигуру, слишком уж она напоминает по составу салат «Оливье». Но благодаря  «Полезной программе» я узнала, что эта еда низкокалорийная – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, вкусная, полезная, да к тому же еще и диетическая!»

Программу, посвященную окрошке, смотрите завтра, 4 августа, в 10:00 на телеканале «Интер».

Облако тегов

Интер телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Ревизор-11: Юлию Панкову шокировала проверка столовой гимназии, где учился Владимир Зеленский
Новости

Ревизор-11: Юлию Панкову шокировала проверка столовой гимназии, где учился Владимир Зеленский
Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 3 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Новости

Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Телешоу

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK