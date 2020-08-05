Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда

Тема волос овеяна множество информации – и правдивой, и нет.

Выпадение волос можно остановить их стрижкой

К сожалению, чаще вас просто чем-то запугивают, а не рассказывают о реальном положении вещей . Чтобы избавиться от этих страшилок, узнайте полностью все о мифах.

Якобы корни становятся слабее и не выдерживают веса волосины. На самом деле, это все не соответствует действительности. Никакой доказанной связи между ростом и выпадением не существует. Так что не спешите срезать ваши косы.

Длинные волосы выпадают чаще

Хвостик безопасен для волос

Чаще выпадают только нездоровые волосы. А с остальными все нормально в этом вопросе. По факту, скорость роста как длинных, так и коротких волос одинакова. Просто на первых это более заметно, поскольку длина волосы достигает больших цифр.

Не совсем так. Дело в том, что тугие хвостики сильно стягивают волосяной покров. Из-за этого сильно повреждаются ваши волосы. Врачи называют это таким термином, как "тяговая алопеция" – процесс давления на волосы. Также нагрузку на волосы могут увеличить и наращенные волосы. Поэтому лучше пользоваться только своими.

Волосы могут выпасти из-за проблем с шеей

Бытует мнение, что плохое кровообращение в позвоночнике может быть чревато проблемами с волосами. Научных показаний к этому нет. Конечно, следить за позвоночником важно, но не стоит это соединять с благоустройством волос. Это абсолютно две разные плоскости.

Напомним,