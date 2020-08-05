Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
Тема волос овеяна множество информации – и правдивой, и нет.
Выпадение волос можно остановить их стрижкой
Якобы корни становятся слабее и не выдерживают веса волосины. На самом деле, это все не соответствует действительности. Никакой доказанной связи между ростом и выпадением не существует. Так что не спешите срезать ваши косы.
Длинные волосы выпадают чаще
Хвостик безопасен для волос
Не совсем так. Дело в том, что тугие хвостики сильно стягивают волосяной покров. Из-за этого сильно повреждаются ваши волосы. Врачи называют это таким термином, как "тяговая алопеция" – процесс давления на волосы. Также нагрузку на волосы могут увеличить и наращенные волосы. Поэтому лучше пользоваться только своими.
Волосы могут выпасти из-за проблем с шеей
Бытует мнение, что плохое кровообращение в позвоночнике может быть чревато проблемами с волосами. Научных показаний к этому нет. Конечно, следить за позвоночником важно, но не стоит это соединять с благоустройством волос. Это абсолютно две разные плоскости.
Напомним,