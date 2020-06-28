Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

28 июня 2020 14:30 Антонина Старовойт
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака
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Волосы - одна из важных деталей в образе каждой девушки. Именно поэтому так важно уделять им надлежащее внимание в любое время года.ы

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Шелковистость волос, к сожалению, не берется из ниоткуда. За этим стоит работа над их качеством практически каждодневная. Предлагаем и вам узнать пару правил, благодаря которым вы сможете получить красивую шевелюру. 

Расчесывать волосы перед мытьем

Признайтесь, часто это делали? Если нет, тогда срочно исправляйте это. Перед мытьем волос их необходимо обязательно хорошенько расчесать. Это поможет вам их быстрее высушить, а также избежать колтунов в волосах. 

Всегда использовать кондиционер для волос 

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Кондиционер - абсолютный мастхэв для любой шевелюры. Запомните: одного шампуня никогда не будет достаточно. Как минимум, потому что он только вымывает кожное сало. А вот кондиционер и различные флюиды для волос помогают придать шевелюре блеск и шелковистость. 

Используйте термозащиту 

Термозащита необходима в том случае, если вы собираетесь использовать фен либо плойку. Этот средство вам необходимо больше, чем какое-либо другое. Все дело в том, что высокая температура в фене либо плойке приводит к сухости и ломкости волос. Вы же этого не хотите, правда?

Контролируйте питание 

Мы - то, что мы едим. Если вы хотите придать волос красивый, здоровый вид, обязательно выбирайте пищу, богатую жирами. К полезным жирам относятся орехи, авокадо, а также рыба и различные растительные масла. 

Напомним, 

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